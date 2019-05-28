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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Köy meydanı kana bulandı; 2 ölü, 8 yaralı

Köy meydanı kana bulandı; 2 ölü, 8 yaralı

Ambulanslardan görüntü

Hastane Arazi Anlaşmazlığı Jandarma Çatışma Silahlı Çatışma 

-Olay yerinden görüntü
-Köy meydanından görüntü
-Kurşunlardan görüntü

( NİĞDE - 1) NİĞDE

- Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bayat köyü meydanında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma çıktı. Çatışmada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Mediha D., Fehim K., Adem K., Cumali K., Mehmet K. ile ismi belirlemeyen 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fehim K. de yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda jandarma ve polis sevk edilirken, olayla ilgili gözaltılar olduğu bildirildi.

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