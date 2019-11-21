Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Köy köy gezip ücretsiz saç tıraşı yapıyor Haberi

Köy köy gezip ücretsiz saç tıraşı yapıyor Haberi

Tokat'ta köyde açık havada ücretsiz tıraş

Maneviyat Sosyal Sorumluluk Projesi Güneşli Öğrenciler Sosyal Sorumluluk 

-Tıraş olan çocuklar
-Çocukları yanı sıra yaşlıların tıraş olması
-Kuaför Menderes Bayır, röp
-Köy muhtarı çocukları ve yaşlılarla röp

( TOKAT - ÖZEL) TOKAT

- Tokat’ta bir kuaför köy köy gezip ücretsiz saç tıraşı yapıyor. Tokat’ta erkek kuaförü olarak 23 yıldır hizmet veren Menderes Bayır, yaklaşık bir yıldır köy köy gezerek ücretsiz saç tıraş yapıyor. Bu hafta Yeşilyurt ilçesine bağlı Böğet köyünde havaların güneşli olması nedeniyle Kur’an kursu binası önünde yapılan tıraşa ara tatilde olan çocuklar ilgi gösterdi. Açık havada öğrencilerden sonra köyün erkekleri de berber koltuğuna oturdu. Haftada bir gün bir köye giderek kuaför hizmeti verdiğini ifade eden Bayır, gönül işi yaptığı için mutlu olduğunu belirterek, “Gönlünüzde hissetmek ayrı bir hissiyat. Köylere girdiğimde çocukların bizleri görerek koşarak gelmesi, köylülerin misafirperverliği sıcak içten samimiyeti ayrı bir haz veriyor” dedi.
Bayır, şehre uzak olan köylerde kuaföre gidemeyenlere hizmet verdiklerini ifade ederek, “Köylerde halkın birçoğu şehir yerleşiminden uzak. Kendi imkanları ile tıraş olma imkanı duyuyor. Bu anlamda ilk başlarda sosyal sorumluluk projesi ile olarak niyetlendik. Sonra bu projenin farklı bir maneviyat sahip olduğunu hissettik. Bunu kalben hissettiğim için bana ayrı bir huzur veriyor” diye konuştu.
Köy Muhtarı Mustafa Özübek ise köyün yaşlıları, gençleri ve çocuklara güzel bir hizmet verildiğini ifade ederek, “Talep ettiğimizde bizleri kırmıyorlar sağ olsunlar gelip tıraş yapıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Öğrencileri şuan ara tatilde, iyi denk geldi. Bu vesile ile tıraş oluyorlar” ifadelerini kullandı Açık havada tıraş olan çocuklarla vatandaşlarda verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Şehitliği En Büyük Ödül SayıyorlarŞehitliği En Büyük Ödül Sayıyorlar
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı