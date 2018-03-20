Köy köy dolaşıp erken yaşta evliliği önlüyorlar - BİTLİS
- Köyde yapılan seminerden detaylar - Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir'in konuşması - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsmetullah Altun'un konuşması - DetaylarBİTLİS (AA) - Bitlis 'te Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünce oluşturulan ekip, erken yaşta ve zorla evlilikleri önlemek için çalışma yürütüyor.İl genelinde erken yaşta ve zorla evliliklere karşı kız çocuklarının güçlendirilmesi, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliğinin artırılması amacıyla toplumun tüm kesimleri için eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık artırıcı çalışmalar yapılıyor.Aralarında sosyolog ve aile sosyal destek projesi personelinin de bulunduğu ekip, gittikleri köylerde, erken yaşta ve zorla evliliğin neden olduğu sorunların yanı sıra bu konudaki kanun maddeleri hakkında muhtar, imam ve vatandaşları seminerler ile bilinçlendiriyor. Bitlis 'in merkeze bağlı Kireçtaşı köyündeki seminerde konuşan Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, özellikle kadınların ruhsal, bedensel ve fiziki gelişiminin sağlanmasının çok önemli olduğunu anlattı.Erken yaşta evlendirilerek ailenin bakımı üzerine bırakılan çocukların, kendilerini iyi yetiştiremeyeceğini ifade eden Erdemir, şöyle konuştu:"Bu çocuklar yetişmediğinde, toplumsal ve ailesel problemler ortaya çıkıyor. Kanunlara uymamız vazifemizdir. Devletimizin kanunları ile evlenme yaşına bir sınır konulmuş. Bu zamandan önce yapılan tüm evlilikler yasaklanmış. Devletin bir ferdi ve vatandaşı olarak bu kanunlara uymamız lazım. Çocuk insanın önüne açılmış defterdir. O çocuğun hesabı anne ve babasından sorulacaktır. Eğer o defterde güzel şeyler yazdırabilirsek, o çocuk bize şefaatçi olacak, hayırlar getirecektir."Çocukların korunmasının anne ve babaların birinci vazifesi olduğunu dile getiren Erdemir, "Bir çocuk maddi imkansızlıktan dolayı okuyamıyorsa bu bize aittir. Gelin yardımcı olalım. Lise ve üniversitesini okusun, eğitimli olsun. Cahillik bir toplum için en büyük beladır. Bunun için her şeyi öğrenerek sağlıklı bireyler yetiştireceğiz." vurgusu yaptı. - "Aile olmasa toplum, toplum olmazsa devlet olmaz"Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü İsmetullah Altun da Bakanlığın erken yaşta ve zorla evlilikle mücadelesi çerçevesinde seminerler verdiklerini belirterek, toplum, devlet ve kurumlarla el ele vererek arızalı tarafları toparlamaya çalışacaklarını bildirdi.Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimini tamamlaması için okumaları gerektiğini vurgulayan Altun, şöyle devam etti:"Evlilik dine göre kutsal, kanunların da tavsiye ettiği bir müessesedir. Evlilik ailenin temelidir. Aile olmazsa toplum, toplum olmazsa devlet olmaz. Zihinsel ve bedensel gelişimin tamamlanması 20 yaşından sonra başlıyor. Çok erken evliliklerin bazı sorunları bulunmaktadır. Çocuklarınızı erken evlendirmek yerine okutun. Önlerini kapatmayalım, erken evlilik yaptırmayın. Çocukları engelli olmasın, annelerimiz doğumda ölmesin. Kadınlar doğum yaptıktan sonra bazı ruhsal problemler yaşar. Eğer yaşları küçükse problemlerin daha ağır geçtiğini bilin. 30 yaşında bir anne daha rahat atlatır ama 18 yaşında bir kadın için çok daha sert ve kalıcı ruhsal bir probleme dönüşecek sıkıntılara neden olacağı bilinmektedir." - "2 bin 900 aileye ulaştık"Öncellikle Çocukları Koruma Kanunu çerçevesinde aile sosyal destek projesi personelinin aile ve çocuklarla görüşerek, onları bu konuda bilinçlendirme ve vazgeçirmeye çalıştığını anlatan Altun, aksi takdirde 5395 sayılı kanun gereği ilgili mahkemece çocukla ilgili koruma tedbiri talep ettiklerini bildirdi.Aile destek programı çerçevesinde 28 personel bulunduğunu kaydeden Altun, şu bilgileri aktardı:"Dezavantajlı veya diğer gruplar için ayrım yapmaksızın tüm hane ve bireylere ulaşarak onlarla birebir görüşüyoruz. 2 bin 900 aileye ulaştık. Ailelerin bu konuda bize yardımcı olmasını istiyoruz. Hane ziyaretinde samimi şekilde bilgi paylaşımını önemsiyoruz. Bu konuda temel önceliğimiz ilimizdeki bireylerle birebir görüşüp sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli çalışmaları yapmaktır. Kısa zamanda önemli çalışmalar yaptık. Özellikle erken yaşta ve zorla evliliklerin önüne geçmek için bu çalışmalarımız sürecek. Bu çalışmalarımızın milli ve manevi değerlere sahip bireylerin gelişmesinde olumlu etkisinin olacağına da inanıyoruz."