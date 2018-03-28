Köy köy dolaşarak tarihi halı ve kilimleri topluyorlar - KIRŞEHİR İzle
- Köylerden toplanan halılar - Halı dokuma malzemeleri - Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez ile röportajKIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri, tarihi Selçuklulardan önceye dayanan Kırşehir dokuma kültürünü yeniden canlandırmak için köy köy gezerek halı ve kilimleri topluyor.Geçen yıl hazırladıkları "Özbağ'da Kirkikli Dokumalar" projesi AEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenmeye değer bulunan öğretim üyeleri, merkez ile Çiçekdağı ve Mucur ilçelerindeki köyleri tarayarak tarihi yüzyılı aşkın halı ve kilim ile dokuma tezgahı aletlerini topladı. Üç yılda tamamlanacak proje sürecinde başta Kaman ve Boztepe olmak üzere diğer ilçelerdeki köyler dolaşılarak yeni ürünler elde edilecek.Fakültenin atölyesine getirilen tarihi el sanatları ürünleri bilimsel titizlikle tasnif edilerek envanterleri çıkarılıyor. Desen ve motif analizleri yapılan tarihi halı ile kilimler atölyede kurulan tezgahlarda orijinallerine bağlı kalınarak yeniden dokunacak.Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırşehir 'in Selçuklu ve Osmanlı kültürlerinin yoğun yaşandığı önemli bir Anadolu kenti olduğunu, Selçuklulardan önceye dayanan bir dokuma kültürünün bulunduğunu vurguladı.Geçmişte Kırşehir halılarının daha çok merkeze bağlı Özbağ beldesinde dokunduğunu ve "Özbağ halıları" diye bilindiğini anlatan Ölmez, bu kültürün, fabrika halılarının yaygınlaşmasıyla 1970'li yıllardan itibaren terk edilmeye başlandığını dile getirdi.Hazırladıkları "Özbağ'da Kirkikli Dokumalar" projesi ile öncelikle çalışmanın bilimsel alt yapısını hazırladıklarını belirten Ölmez, daha sonra da başta Özbağ beldesi olmak üzere Mucur ve Çiçekdağı ilçelerindeki köyleri tek tek taradıklarını aktardı.Özbağ'da 100 yılı aşkın el dokuması kilim ve 135 yıllık halı bulduklarına işaret eden Ölmez, şöyle devam etti:"Köylerde 100 ve 135 yıllık el dokuması halı ve kilimlere rastladık. Kısmen muhafaza etmişler. İlçemizin birindeki bir köyde dokumacılıkta kullanılan bir tarak bulduk. İplik haline getirilen yünü onunla tarıyorlarmış. Geçmişi 150 yıldan fazladır. Aldığımız teyze 80 yaşındaydı. Onun kayınvalidesi kullanırmış. Özbağ beldesinde çok sayıda dokuma çuval, çul ve kilim örnekleri bulduk. Erişebildiğimiz, belgeleyebildiğimiz 100'e yakın Özbağ halı ve kilimi var. Daha da gideceğiz. Yanlama dediğimiz sedir halılarından 125 yıllık olanları bulduk."Projenin amacına ilişkin Ölmez, Proje ile özellikle Özbağ'da eskiden yapılan dokumacılığı gün yüzüne çıkarmayı, mevcut örnekler üzerinden belgeleme ve kataloglama çalışması yapmayı istediklerini dile getirdi.Eskinin desenlerini yeniden dokumaya dönüştürebilmeyi hedeflediklerini anlatan Ölmez, "Özbağ halılarına karşı bir farkındalık oluşturmayı arzu ediyoruz. Bu halılar Kırşehir 'in bir kültürel değeridir. Bunları gün ışığına çıkarmak en büyük amaçlarımızdan. Proje başlayalı bir yıl oldu. Henüz iki yılımız var. Projenin sonuna doğru çıkardığımız desenlerimizle dokumaya da başlayacağız. Özbağ halıları dokunarak ortaya çıkarılacak." dedi.