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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Köy kadınlarından sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Köy kadınlarından sağlık çalışanlarına alkışlı destek

- Köyden drone ile görüntüler - Köylü kadınların alkışlaması - Köylülerden Zehra Dal'ın konuşması - Köylülerden Hatice Akkoç'un konuşması - Köy Muhtarı Recep Dal'ın konuşması - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması"na Kırklareli 'nin Armağan köyü sakinleride destek verdiKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nin Armağan köyünde yaşayan kadınlar yeni tip koronavirüsten (Kovid - 19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yaklaşık 500 nüfuslu Armağan köyü sakinleri de katıldı.
Vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonları ve camlarına çıktı. Bazı vatandaşlar alkış yaparken, bazı vatandaşlar ise çanlar ile sağlık çalışanlarına moral verdi.Köy Muhtarı Recep Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının zorlu mesleklerini icra ettiklerini belirterek tüm sağlık personeline Allah'tan kolaylıklar dileğinde bulundu.Sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden kovid - 19 ile mücadele ettiklerini belirten Dal, köy sakinleri olarak sağlık personeline destek olabilmek amacıyla alkış yaptıklarını anlattı.Sağlık çalışanlarına destek olmaya devam edeceklerini dile getiren Dal, bu kötü günlerin en kısa sürede sona ermesi için dua ettiklerini belirtti.
Köy sakinlerinden Zehra Dal ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına dua ettiklerini bildirdi.Dal, köy kadınları olarak sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını dile getirdi.

Yoğun Mesai Koronavirüs Muhabir Sağlık Personeli Sağlık Çalışanları 

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