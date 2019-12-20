Köy’de korkutan yangın, 5 ev yandı



- Erzurum’un Uzundere İlçesine bağlı Dikyar Mahallesi’nde gece yarısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, dün akşam Uzundere ilçesine bağlı Dikyar Mahallesi’nde bir evde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevre ev ve ahırlara da sıçrayan yangında 5 ev yanarak kül oldu. Yangına AFAD ekipleri, Büyükşehir Belediyesi, Uzundere ve Tortum itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. (ERZ-AT)



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