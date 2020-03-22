Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı 5 gün uzatıldı - KERKÜK

Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı 5 gün uzatıldı - KERKÜK

- Kerkük Valisi Rakan Said'in açıklamalarıKERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma yasağının 5 gün uzatıldığı duyuruldu. Kerkük Valisi Rakan Said, basına yaptığı açıklamada, Kovid - 19'la mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının 28 Mart’a kadar uzatıldığını söyledi.

Said, bu süre zarfında kentte detaylı temizlik ve bazı semtlerde sağlık kontrolleri yapılacağını kaydetti.
Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masası tarafından 17 Mart'ta yapılan açıklamayla Kerkük 'te 23 Mart'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Koronavirüs Sokağa Çıkma Yasağı Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tuncelide Bot Devrildi: 1 Uzman Çavuş KayıpTuncelide Bot Devrildi: 1 Uzman Çavuş Kayıp
İstanbulun Meydanları Boş Kaldıİstanbulun Meydanları Boş Kaldı
Umre Yolcuları Karantina Yurtlarına GötürülüyorUmre Yolcuları Karantina Yurtlarına Götürülüyor
Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!
Kahraman Komandolar Suriyeye UğurlandıKahraman Komandolar Suriyeye Uğurlandı
Bahar Kalkanı Harekatından Yeni GörüntülerBahar Kalkanı Harekatından Yeni Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı