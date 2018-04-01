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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Kovancılar ve Keban kaymakamları Hatay'a atandı Haberi

Kovancılar ve Keban kaymakamları Hatay'a atandı Haberi

-Hasan Gündoğdu röp

Görece Allah 

--vatandaşların kaymakama sarılması ve uğurlaması
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'ın Kovancılar ve Keban ilçesi kaymakamları, Hatay Valiliğine atandı. Kovancılar Kaymakamı Hasan Gündoğdu ve Keban Kaymakamı Hayrettin Baskın, İçişleri Bakanlığı tarafından Hatay Valiliği kadrosuna atandı. Tayini çıkan Kaymakam Hasan Gündoğdu, ilçe protokolü ve vatandaşlar tarafından dualarla uğurlandı. Kovancılar'da bir sürü dost edindiğini ifade eden Kaymakam Gündoğdu, “Çalıştığımız her ilçe bir nevi bizim çocuğumuz gibi olur. Gelir oranın sorunları ve dertleri ile dertleniriz, sonra da gitme vakti geldiği zaman çekip gideriz. Kovancılar'ın potansiyeli çok yüksek. İnşallah Kovancılar'ı iyi yerlerde göreceğiz. İnanıyorum ki 15 yıl sonra ilçemiz çok güzel yerde olacak. Kovancılar insanını hep kadirşinas gördüm. Vefalı, vatanına ve milletine sadık, vatanı için her şeyi göze alabilen vatandaşlar var. 3 yıl boyunca çok güzel dostluklar edindim. Her güzel şey bir noktada son bulmak zorunda ki daha güzel şeyler başlasın. Kovancılar'a hiçbir zaman veda etmeyeceğim” dedi.

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