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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Kovalamaca sırasında polisin ateş ettiği araçtaki kişi yaralandı - SAMSUN

Kovalamaca sırasında polisin ateş ettiği araçtaki kişi yaralandı - SAMSUN



: - Samsun Emniyet Müdürlüğü dış genel planı - Zanlıların adliyeye getirilişiKovalamaca sırasında polisin ateş ettiği araçtaki kişi yaralandıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Tekkeköy ilçesinde kovalamaca sırasında polisin ateş ettiği otomobildeki kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ovabaşı Mahallesi'nde 06 FK 0384 plakalı otomobilin çevreye rahatsızlık verdiği anonsu üzerine polis ekibi sevk edildi.Selyeri Mahallesi Büyüklü Caddesi'nde polisleri fark eden otomobilin sürücüsü "dur" ikazına uymayarak kaçmaya çalıştı.Yol üstünde önlem alan ve aracı durdurmaya çalışan ekiplere yaklaşan sürücü M.A, yanında bulunan bıçağı otomobilin camını açarak polise salladı.Ekipler tabancayla önce havaya, ardından lastiklerine ateş ettikleri aracı durdurdu.Aracın ön yolcu koltuğunda bulunan G.G.Ö, tekerlekten seken kurşunun isabet etmesi sonucu ayağından yaralandı.Polislere direnen G.G.Ö, otomobil sürücüsü M.A ile yanındaki M.Ş. "görevi yaptırmamak için direnme, görevli memura mukavemet, tehdit, hakaret, trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından gözaltına alındı.Yaralı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Trafik Güvenliği Polis Bild Memur 

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