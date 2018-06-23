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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kovalama sonucu yakalanan araçtan 4 kilo esrar çıktı Video

Kovalama sonucu yakalanan araçtan 4 kilo esrar çıktı Video

Esrar maddesinden genel görüntü

Polis Yunus Timleri Bild Akalan Dur İhtarı 

-Olay yerinden genel görüntüler
-Gözaltına alınan zanlının görüntüsü
-Aracın görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da polisin kovalamaca sonucu yakaladığı otomobilden 4 kilo esrar maddesi çıktı. Araç sürücüsü gözaltına alındı. Olay, Seyhan İlçesi Obalar Caddesi Barış Barış Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, zırhlı yunus timleri şüphelendiği 31 L 6771 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Araç sürücüsü Abdulgafur Yalçın (38) ihtara uymayarak polislerden kaçmaya başladı.
Zırhlı yunus timleri kaçan sürücüsünün önünü keserek kıskıvrak yakalandı. Polisler Yalçın’ı arabadan indirip, aracı aramaya başladı.
Araçta yapılan aramalarda, 2 poşet içerisinde toplam 4 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri Yalçın’a kelepçe takarak gözaltına aldı. Yalçın sorgulanmak için emniyete götürülürken olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
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