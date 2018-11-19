Kovalama sonucu yakalanan alkollü sürücüsü: 'Sadece suçlu biziz, arabanın ne suçu var' İzle

-Olay yerine sevk edilen ekipler

-Polis ekiplerinin araçta arama yapması

-Sürücünün polis ekipleriyle konuşması

-Polis ekiplerinin sürücüye alkolmetreyi üfletmesi

-Alkollü sürücünün polise arabanın ne suçu var demesi

-Genel detay



( KONYA ) Kovalama sonucu yakalanan alkollü sürücüsü: "Sadece suçlu biziz, arabanın ne suçu var"- Polisin 'dur' ihtarına uymayan ve yaşanan kovalamaca sonunda yakalanan alkollü sürücü "Bu arabanın normalde bir sıkıntısı var mı? Suçlu biziz, arabanın ne suçu var" diyerek aracının oto parka çekilmesine engel olmaya çalıştı- Gözaltına alınan alkollü sürücünün arkadaşı araçta arama yapıldığı sırada taşkınlık çıkarmaması için çöp konteynerine kelepçelendi KONYA



- Polisin 'dur' ihtarına uymayan ve yaşanan kovalamaca sonunda polisler tarafından yakalanan alkollü sürücü, "Bu arabanın normalde bir sıkıntısı var mı? Suçlu biziz, arabanın ne suçu var" diyerek aracının oto parka çekilmesine engel olmaya çalıştı Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Akarca Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği 55 NJ 728 plakalı kamyonete 'dur' ihtarında bulundu. Sürücünün dur ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca başladı.

Polis ile sürücü arasında yaşanan kovalamaca Yeni İstanbul Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi, Aydınlık Evler Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Yeni Sille Caddesinde bir süre devam etti. Kaçan aracı durdurmak için çok sayıda polis ekibi de bölgeye sevk edildi. Şüpheli çöp konteynerine kelepçelendi Merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesine çıkan alkollü sürücünün kullandığı kamyonet, yaklaşık 40 kilometre süren kovalamacanın ardından polisler tarafından cadde ile Akarca Sokağın kesiştiği noktada durduruldu. Alkollü araç sürücüsü Ali Osman Y. ve araçta bulunan arkadaşı Osman Ö. etkisiz hale getirildi.

Şüphelilerden Osman Ö., herhangi bir taşkınlık yapmaması için bir süre çöp konteynerine elleri kelepçelendi. Alkollü oldukları için kaçtıklarını ifade eden sürücü Ali Osman Y.'nin yapılan alkol muayenesinde 1.08 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücü ile arkadaşının kullandığı araç işlemlerinin ardından trafik çekicisi tarafından otoparka götürüldü. "Arabanın ne suçu var" Aracının oto parka çekilmesine tepki gösteren alkollü sürücü Ali Osman Y., "Bu arabanın normalde bir sıkıntısı var mı? Suçlu biziz, arabanın ne suçu var” diyerek tepki gösterdi. Polisin kimliğini istemesi üzerine alkollü Osman Ö ise, “Beni daha fazla sorgulamak istiyorsan adım Osman 1991 doğumluyum” demesi dikkat çekti. Osman Ö. polisin ısrarının ardından kimliğini cüzdanından çıkartıp verdi. Alkollü araç kullanmaktan yakalanan sürücü Ali Osman Y.'ye; hız ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmekten 5 bin lira idari para cezası kesilirken, araç otoparka çekildi.

