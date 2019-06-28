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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Kovaladıkları İranlı genci bıçaklayarak öldürdüler

Kovaladıkları İranlı genci bıçaklayarak öldürdüler

Öldürülen İranlının katil zanlılarınca kovalanma anları (gk)

Hastane Uyuşturucu Akalan Kamera Saldırı 

-Cinayet zanlılarının emniyetten adliyeye sevk edilişi

( İSTANBUL )- İranlı gencin katilleri yakalandı İSTANBUL

- İstanbul’da 4 gün önce bıçaklanarak öldürülen İran uyruklu 23 yaşındaki Gülmuhammed’in katil zanlıları olarak aranan 3 İranlı Fatih’te yakalandı. İranlı gencin katilleri tarafından kovalanması güvenlik kameralarına yansıdı Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 23:13 sıralarında Fatih Kemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir otel önünde meydana geldi. İddiaya göre İran uyruklu Gülmuhammed P.(23) kimliği belirsiz kişilerce otel önünde kovalanarak bıçaklandı. Bıçakla ağır yaralanan P., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan saldırının ardından olay yerine gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayın yaşandığı otelin çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, 2 kişi oldukları belirtilen zanlıların kimlik ve eşkallerini tespit ederek iz sürdü. 25 Haziran Salı günü katil zanlılarının saklandıkları adrese baskın düzenleyen emniyet ekipleri, olayla ilgili olarak İran uyruklu Mustafa G. (19) ve Esmail T. (30) ile bu zanlıların yanında bulunan ve çantasında bir miktar uyuşturucu tespit edilen Sonayyeh S. (23) adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları öğrenildi. (SK-ÖFA
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