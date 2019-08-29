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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kötü kokular gelen evden ceset çıktı

Kötü kokular gelen evden ceset çıktı

Olay yerinden görüntüler

Polis Bild 

-Polis ekiplerinden görüntüler
-Evden görüntüler
-Diğer detaylar

( NİĞDE )- Ölü bulunan Afgan uyruklu kadının bir hafta önce hayatını kaybettiği belirlendi NİĞDE

- Niğde'de Afgan uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu. Yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirlenen kadının ölüm nedeni belirlemek için otopsi yapılacak. Merkez Şahinali Mahallesi Aşağı Yağdan Sokak'taki bir apartman dairesinden kötü koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, dairede yaptığı incelemede, Afganistan uyruklu Maryam Hussaını'yı (41) ölü halde buldu. İlk inceleme herhangi bir kesici ve delici alet izine rastlanmayan Maryam Hussaını'n cesedi, esas ölüm nedeni için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu arada, Hussaını'n eşinin yaklaşık bir haftadır eve uğramadı öğrenilirken, polis, kadının kocasına ulaşmaya çalışıyor.
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