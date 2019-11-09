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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi - KOCAELİ Video

Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi - KOCAELİ Video

- AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları - Sızıntının yaşandığı kamyon - Ekiplerinin kamyon çevresinde inceleme yapması - AFAD ekipleri tarafından ölçüm yapılması Kocaeli 'de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde bir kamyonda yüklü plastik tanktan sızan kimyasal madde, itfaiye ekiplerince temizlendi.Körfez Mahallesi'nde çevreye yayılan kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu polise bildirdi.İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kokunun nakliyeciler garajında park halinde bulunan bir kamyondan yere akan maddeden kaynaklandığını belirledi. Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerine çağrıldı.AFAD ekiplerince yapılan ölçümler sonucu kamyonun kasasındaki plastik tanktan sızan maddenin kauçuk yapımında kullanılan sıvı bir kimyasal olduğu tespit edildi.İtfaiye ekipleri, tanktaki sızıntı sorununu girerek, yere dökülen kimyasal maddeyi temizledi.

Polis Bild Kimya Kimyasal Madde Harekete Geç 

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