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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Kötü Anılardan Kurtulma Günü' - NEW YORK

'Kötü Anılardan Kurtulma Günü' - NEW YORK

"Kötü Anılardan Kurtulma Günü" - NEW YORK - "Kötü Anılardan Kurtulma Günü" etkinliğinden görüntüler - Anılarını yazanların görüntüleriNEW YORK - 2019 yılında yaşadıkları kötü anıları bir kağıda yazan vatandaşlar daha sonra parçalama makinesinden geçirdiler. Yanlarında büyük kutularla gelenler kağıtları çöp bidonlarına attı. Geleneğe uyan yaklaşık yüz kadar vatandaş 2020'de daha iyi bir yıl geçirmeyi bekliyor.İlk olarak Latin Amerika’da başlayan Kötü Anılardan Kurtulma Günü Orta Amerika kıtasında da her yıl daha popüler hale gelmeye başladı.
Her yıl geleneksel olarak Times Meydanı’nda yapılan etkinliğe yurt dışından katılan turistler de oluyor.

Yurt Dışı 

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