-Öğrencilerin temsili Schengen kutusuna pasaport atması

-AB Bayrağının asılması,

-Öğrenci temsilcilerinin konuşmaları,

-Detay,



( PRİŞTİNE ) - Kosovalı öğrenciler AB’yi protesto etti- Öğrenci temsilcisi Edison Syla:- “95 kriter yanında yerine getirilmesi gereken kaç kriter daha var?” PRİŞTİNE



- Kosovalı üniversite öğrencileri, Kosova’ya vize muafiyetinin verilmemesi sebebiyle Avrupa Birliği’ni (AB) protesto etti. Sokaklara dökülen öğrenciler, ”İzolasyona hayır, daha kaç kritere ihtiyaç var” sloganı ile yürüyüş gerçekleştirdi. Kosova’da üniversite öğrencileri Avrupa Birliği’nin (AB) Kosova’ya vize muafiyeti vermemesini protesto etmek amacıyla sokaklara döküldü. AB’nin tutarsız davrandığını konusunda memnuniyetsizliklerini dile getiren öğrenciler, ”İzolasyona hayır, daha kaç kritere ihtiyaç var” sloganıyla yürüyüş düzenledi.

Başkent Priştine caddelerinde ellerinde pankartlarla slogan atan öğrenciler, Kosova’nın tüm kriterleri yerine getirmesine rağmen, Kosovalılara uygulanan vize rejiminin kaldırılmamasını, ayrımcılık olarak niteledi. AB’nin Kosova Merkez binası önünde biten yürüyüşün ardından protestocu öğrenciler, polisin aldığı tedbirlere rağmen, Schengen yazılı kutuya temsili Kosova pasaportlarını bıraktı, bina parmaklıklarına Kosova’nın izole edilmiş halini gösteren Avrupa haritasını astı. “95 kriter yanında yerine getirilmesi gereken kaç kriter daha var?” AB Priştine Ofisi önünde toplanan öğrenciler adına konuşan Bekim İbishi, AB’nin vize konusunda Kosova’ya yaptığı haksızlığa son vermesini istedi. AB’nin, Kosova’nın 95 kriterinin tümünü yerine getirmesine rağmen vize muafiyetinin verilmemesinden dolayı hesap vermesi gerektiği görüşünü savunan İbishi, “Kosova, Balkanlarda vize muafiyeti olmayan tek ülke olarak izolasyona sürüklenmiş durumdadır” ifadesini kullandı. Öğrenci temsilcilerinden Edison Syla da serbest dolaşım haklarının elinden alındığını, öğrencilerinin serbest olarak Avrupa ülkelerinde eğitimlerine devam edemediklerinden şikayet etti. AB’ye yönelik “95 kriter yanında yerine getirilmesi gereken kaç kriter daha var” şeklinde soru yönelten Syla, Kosova'nın giderek gettolaştığını belirtti.

Protestocu öğrencilerden Fitore Hyseni, AB tarafından yapılan büyük bir haksızlıkla karşı karşıya kaldıklarını, Kosova’nın başarıyla yerine getirdiği tüm kriterlere rağmen vize muafiyeti verilmeyerek AB tarafından ihanete uğradığını kaydetti.

Üniversite öğrencileri protesto gösterisinde, bu eylemin sadece uyarı niteliğinde olduğunu, protesto gösterilerinden vazgeçmeyeceklerini duyurdu. Kosova polisinin, AB Priştine Ofisi çevresinde güvenlik tedbirleri aldığı protesto gösterisi olaysız sona erdi.

