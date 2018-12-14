- Kosova Ordusu'nun kurulması mecliste onaylandı

-Meclis

-Milletvekilleri

-Yasaların onaylanması

-Ayakta alkış

-Detaylar

-Halkın meclis önünde coşması

-ABD bayrakları



( PRİŞTİNE ) PRİŞTİNE



- Kosova Ordusu'nun kurulmasını öngören yasa tasarısı mecliste onaylandı. Kosova bugün tarihi bir gün yaşadı. Bağımsızlığın ilan edildiği 2008 yılından sonra Kosova Meclisi, tarihi bir karar alarak Kosova Ordusu'nu kurdu. Kosova, savaşın bitmesinden 20 yıl sonra orduya sahip oldu. Kosova Güvenlik Kuvvetlerine (FSK) ordu görevi ve yetkisi veren yasa tasarıları Meclis Genel Kurulunda oy birliğiyle kabul edildi. Milletvekilleri, ordunun kurulmasını öngören 3 ayrı yasa tasarısını onayladı. Kosovalı Sırpları parlamentoda temsil eden Sırp listesi milletvekillerinin katılmadığı oturumda yapılan oylamada Kosova, 107 evet oyu ile orduya sahip oldu. Yasa tasarılarıyla Kosova Ordusu ile Savunma Bakanlığının kurulması öngörülüyor. Oylamanın ardından konuşma yapan Meclis Başkanı Kadri Veseli, bugün tarihi bir gün olduğunu ve Kosova için yeni bir dönem başladığını belirterek, salonda bulunan askerler de tebrik etmeyi ihmal etmedi. Veseli, "Ordu bu cumhuriyetimizin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacak, bölgesel ve küresel istikrarın inşasına ve korunmasına katkıda bulunacak” ifadesini kullandı. Yasa tasarılarının onaylanması, uzun süre ayakta alkışlandı. Oturuma katılan Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi de milletvekillerini kutladı. Kosova’da ordunun kurulmasını halk meclis binası önünde toplanarak davul zurna eşliğinde kutladı. Halk, ordunun kurulması nedeniyle yaşanan sevince yerel halk oyunlarıyla eşlik etti. Priştine'nin ana caddeleri ise ordunun kurulmasına verdiği destekten dolayı ABD bayraklarıyla süslendi.

