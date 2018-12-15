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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Kosova ordusu kuruldu - NATO ve AB’nin karşı çıktığı Kosova ordusu için devlet töreni düzenlendi İzle

- Kosova ordusu kuruldu - NATO ve AB’nin karşı çıktığı Kosova ordusu için devlet töreni düzenlendi İzle

törenden görüntüler

( PRİŞTİNE ) - Kosova ordusu kuruldu- NATO ve AB’nin karşı çıktığı Kosova ordusu için devlet töreni düzenlendi PRİŞTİNE

Salar Sarılar Doğum Günü Forma 


- Kosova Meclisi’nin, Kosova ordusunun kurulmasını öngören yasa tasarılarının onaylanmasının ardından, ordunun kurulması sonucu devlet töreni düzenlendi.
Törende, ordunun barışa hizmet etmek için kurulduğu kaydedildi. Kosova Ordusu’nun kurulmasına NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB) karşı çıkmasına rağmen törende tüm dünyaya, Kosova ordusunun barışa hizmet edeceği mesajı verildi.
Kosova Cumhurbaşkanı ve Kosova Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Hashim Thaçi, Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli ve Başbakan Ramush Haradinaj törende askeri üniforma ile hazır bulundu. “Kosova’nın geleceğine dair daha güçlü kararlar almış olacağız” Törenin içinde yer alan Kosova bayrağının askerler tarafından tören alanına dikilmesi ve tören alanı dışına alınması gibi askeri programın ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi çıktı. Cumhurbaşkanı Thaçi, Kosova siyasi güçlerinden, Kosova ordusunun kurulmasını öngören yasaların onaylanması sürecinde Kosova Meclisi’nde sergilemiş oldukları birlik ve beraberliği gelecekte de aynı kararlılıkla göstermelerini talep etti. “Beraber daha da güçlü olacağız. Kosova’nın geleceğine dair daha güçlü kararlar almış olacağız” şeklinde konuşan Thaçi, uzun yıllardır hayal ettiklerinin gerçeğe dönüşmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.
Barışa hizmet edecek olan Kosova ordusunun, din, dil ve etnik mensubiyet gözetmeksizin her Kosovalıya güvenlik sağlayacaklarını kaydeden Thaçi, ordunun ülke ve bölgede istikrar unsuru olacağını kaydetti.
Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli de törende yaptığı konuşmada, ordunun kurulmasının Kosova halkının yeni bir doğum günü niteliğinde olduğuna işaret ederek, bugünkü tarihin Kosova ordusunun doğum günü olacağını belirtti.
Veseli, hiç bir zaman hiç kimseye saldırmadıklarını, başkalarına zarar vererek kendilerini yükseltmeye çalışmadıklarını ve yüreklerinde hiç bir zaman kin ve nefret beslemediklerini kaydederek, “Tek istediğimiz kendimizi savunmaktır, vatanımız, benliğimizi ve hürriyetimizi korumaktır” dedi.
“Kosova ordusundan iyi dost, Kosova ordusundan daha kötü düşman aramayınız” Başbakan Ramush Haradinaj, Kosova ordusunun, dünyanın hem en genç , hemde en son kurulan ordusu olduğunu hatırlatarak, “Kosova ordusundan iyi dost, Kosova ordusundan daha kötü düşman aramayınız” ifadesini kullandı. Başbakan Haradinaj Kosova’daki tüm insanlar olduğu gibi Kosova’nın güneyinde ve kuzeyinde yaşayan Sırpların da ordu tarafından korunacağını söyledi.

Konuşmaların ardından devlet töreni sona erdi. Kosova ordusu 5 bin aktif ve 3 bin yedek olmak üzere toplam 8 bin askerden oluşacak.
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