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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kosova meclisinde gaz bombası atıldı - PRİŞTİNE

Kosova meclisinde gaz bombası atıldı - PRİŞTİNE



: - Kosova Meclis oturumundan görüntüler - Meclise gaz bombası atıldığı anlardan görüntüler - Kosova ile Karadağ arasındaki sınırın yeniden belirlenmesi anlaşmasının oylanacağı olağanüstü oturuma, muhalefet milletvekillerinin attığı gaz bombaları nedeniyle iki kez ara verildi - Oturuma ne zaman başlanacağı henüz açıklanmadıPRİŞTİNE (AA) - Kosova Meclisinde Kosova ile Karadağ arasındaki sınırın yeniden belirlenmesi anlaşmasının oylanacağı olağanüstü oturum sırasında, muhalefet partisi "Kendin Karar Al Hareketi" milletvekilleri iki kez gaz bombası attı. Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, Kosova Demokratik Birliği (LDK) meclis grubunun sunduğu Kosova - Karadağ sınır anlaşmasının onaylanması hakkındaki yasa tasarısı değişikliğini oylamaya sundu."Kendin Karar Al Hareketi" milletvekilleri de oylamayı engellemek amacıyla iki kez gaz bombası atarak oturuma ara verilmesine sebep oldu. İlk gaz bombasının atılmasından sonra oturuma ara verilmesiyle genel kurul salonunu terk eden milletvekilleri yaklaşık 1 saat sonra tekrar içeri girdiklerinde ikinci gaz bombası atıldı.İkinci kez ara verilen oturumun ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.Konuyla ilgili dün öğleden sonra başlayan meclis genel kurul oturumu yaklaşık 9 saat sürdükten sonra gece geç saatlerde bitmiş, oylama bugüne ertelenmişti. Kosova muhalefeti 2 yıl önce de meclis oturumunda gaz bombası kullanarak Kosova - Karadağ sınırının yeniden belirlenmesi anlaşmasının onaylanmasına engel olmuştu.

Genel Kurul Salonu Yasa Tasarısı Gaz Bombası Genel Kurul Muhalefet 

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