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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Kosova’dan FETÖ’cülerin sınır dışı edilmesi raporuna onay

- Kosova’dan FETÖ’cülerin sınır dışı edilmesi raporuna onay

Komisyondan detay

Misyon Milletvekili Terör Örgütü Sınır Dışı İstihbarat 

-Oylamadan detay
-Milletvekillerinin konuşması
-Detay

( PRİŞTİNE ) PRİŞTİNE

- Kosova Meclisi, FETÖ terör örgütü mensuplarının sınır dışı edilmesini araştıran Meclis Araştırma Komisyonu’nun raporunu 2’ye karşı 58 oy ile kabul etti. Kosova Meclisi milletvekilleri, geçen yıl Kosova’dan FETÖ terör örgütü mensuplarının sınır dışı edilmesini araştıran Meclis Araştırma Komisyonu’nun raporunu görüştü. Olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulunda bir kaç saat süren tartışmaların ardından rapor, 2’ye karşı 58 oy ile onaylandı. Kosova Meclis Araştırma Komisyonu’nun aylar süren incelemelerinin ardından hazırladığı 78 sayfalık rapor, milletvekilleri tarafından tüm ayrıntılarıyla ele alındı. Geniş kapsamlı tartışmalarda bazı milletvekilleri, FETÖ’cülerin tutuklanarak sınır dış edilmesi operasyonunu yasa dışı olarak değerlendirdi. Bazı milletvekilleri, operasyonun Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi’nin himayesinde yapıldığını belirtti.
Araştırma Komisyonu Başkanı ve Vetvendosje milletvekili Xhelal Sveçla, komisyona aralarında Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Başbakan Ramush Haradinaj’ın da yer aldığı 27 kişinin ifade verdiğini hatırlatarak, Türk vatandaşları olarak tanımladığı FETÖ’cülerin sınır dışı edilmesi operasyonu sırasında 31 yasa ihlalini tespit ettiklerini kaydetti.
Vetvendosje Hareketi Parlamento Grup Başkanı Glauk Konjufca, FETÖ’cülerin tutuklanarak sınır dışı edilmesi operasyonunda Kosova’nın, Türkiye karşısında vasallık durumuna düştüğüne dikkat çekti. Tartışmalarda söz alan çoğu milletvekili Araştırma Komisyonu’nun raporuna destek verdi. “Amaç, Türkiye ve Kosova arasında mükemmel ilişkileri bozmak” Kürsüye çıkan Kosova Türklerini temsil eden Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) milletvekili Fikrim Damka ise raporu tek taraflı olarak ilan ederek, Araştırma Komisyonu’nun raporunu görüşmek için meclisin olağanüstü toplanmasını gereksiz buldu. Meclis oturumunun, Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin zedelenmesine yönelik olduğunu kaydeden milletvekili Damka, terörist başı Fethullah Gülen’e kucak açan ABD’yi suçladı. Araştırma Komisyonu’nun raporunu hukuki fiyasko olarak niteleyen Fikrim Damka, “Meclisin olağanüstü toplanması ve raporun görüşülmesi art niyetlidir. Amaç, Türkiye ve Kosova arasında mükemmel ilişkileri bozmaktır” dedi.
Tartışmaların ardından söz konusu raporun oylamasına geçildi. Rapor, milletvekilleri tarafından kabul edildi. Kosova’da faaliyet gösteren 6 FETÖ’cü 26 Mart 2018 tarihinde Kosova İstihbarat Ajansı AKİ ve MİT tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonla Kosova’dan alınarak Türkiye’ye özel uçakla getirtilmişti. Operasyona en büyük tepki ABD’nin Priştine Büyükelçiliğinden gelmişti.
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