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31 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Kosova’da KOMEK kursları sergisi açıldı - PRİZREN

Kosova’da KOMEK kursları sergisi açıldı - PRİZREN

- Sergiden detaylar - Sevil Liman Kazaz'ın konuşması - Mütaher Haskuka'nn konuşması - Mehmet Ülker'in konuşması Kosova ’da KOMEK kursları sergisi açıldıPRİZREN (AA) – Kosova ’nın güneybatısındaki Prizren'de, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından verilen kurslarda başarılı olan öğrencilerin eserlerinin yer aldığı “KOMEK Kursları Sergisi”nin açılışı gerçekleştirildi.
KOMEK, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Prizren Belediyesi Turizm ve Ekonomik Kalkınma Müdürlüğü iş birliğinde yaklaşık dört ay süren meslek edindirme kurslarının tamamlanması dolayısıyla Prizren Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen törene, Prizren Belediye Başkanı Mütaher Haskuka, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran, Priştine YEE Müdürü Mehmet Ülker ve çok sayıda davetli katıldı.
Prizren Belediyesi Turizm ve Ekonomik Kalkınma Müdürü Sevil Liman Kazaz, törenin açılışında yaptığı konuşmada, “Kursiyerlerimiz eğitimlerin tamamlanmasının ardından sipariş almaya ve gelir elde etmeye başladıklarını öğrendik. Kadınlarımızın ekonomik hayatta kendi ayaklarının üzerinde durmaları ve aile ekonomisine katkı sağlamaları bizim kurs projesine başlarken en büyük amacımızdı.” ifadelerini kullandı.Prizren Belediye Başkanı Haskuka da toplumun gelişmesinin ancak bireylerin kendini geliştirebilmesiyle mümkün olduğunu belirterek, “Prizren’de büyük bir genç ve çalışmayı seven nüfusa sahibiz. İlerleyen dönemlerde de projeyi tekrarlamak istiyoruz.” dedi.
Priştine YEE Müdürü Ülker ise enstitü olarak bu tür faaliyetlerin içerisinde yer almaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, Türkiye’deki birikim ve tecrübelerin Kosova ’yla paylaşılmasının gereğine vurgu yaptı.Konuşmaların ardından ahşap yapma, kâğıt rölyef, kasnakta boncuk, mefruşat, ıslak keçe ve giyim alanlarında düzenlenen kurslarda eğitimlerini tamamlayan yaklaşık 60 kursiyere sertifikaları verildi.

Siyer Aile Ekonomisi Öğrenciler 

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