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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Kosova’da Erdoğan’ın zaferi coşku ile kutlandı İzle

- Kosova’da Erdoğan’ın zaferi coşku ile kutlandı İzle

kutlamalar

( PRİZREN ) PRİZREN

Kutlay Televizyon Muhabbet Tezahür Tezahürat 


- Türkiye’de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferi Kosova’da da sevinç gösterileriyle kutlandı. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kosava’nın Prizren şehrinde, Recap Tayyip Erdoğan destekçileri bir araya gelerek, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde ettiği zaferi kutladı. Kosova’da yaşayan Türkler, ilk tahmini seçim sonuçlarının televizyon kanallarında açıklanmasının ardından Prizren’deki Şadırvan meydanına akın etti. Erdoğan’a gönül vermiş Kosovalılar, ellerinde Türk bayrakları dalgalandırarak, Erdoğan’ın başarısından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. “Recep Tayyip Erdoğan” tezahüratlarıyla Erdoğan’ın zaferini kutlayan Prizlenliler, sık sık tekbir getirerek “Tek başına, iş başına” sloganları attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgi ve muhabbetlerini de sergileyen Kosovalı sempatizanlar, Prizren’in ana caddesinde konvoylarla, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını coşku ile kutladı.
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