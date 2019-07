- Kosova'da 15 Temmuz Sanat Sergisi İzle

-Açıklamalar



- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, Anadolu Ajansı fotoğrafları ile takı tasarımı, kurdele nakış, ahşap boyama ve ebru motiflerinin sergisi düzenlendi.

Tika, Bursa KOMEK, Yunus Emre Enstitüsü ve Priştine Gerçeké Kültür sanat Derneği ve Kadın Kolları işbirliğinde düzenlenen sergi büyük bir katılımla gerçekleşti. Priştine Gençlik merkezi’nde açılan sergide, Türkiye’nin Priştine Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Şinasi Güçlü, TİKA Kosova Koordinatörü Hasan Burak Ceran, Priştine Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Ülker, Maarif Vakfı Kosova Müdürü Mesut Özabaysar ve kurum ile kuruluş ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri hazır bulundu. Sergide Anadolu Ajansı fotoğrafları ile 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı koyan halkın demokrasi ve vatanı koruması için verdiği mücadele anlatılırken, takı tasarımı, kurdele nakış, ahşap boyama ve ebru motiflerinin sergisinde Kosovalı kadınların hünerlerinı yansıtan eserler yer aldı. Sergide konuşan Priştine Gerçeke Kültür Sanat Derneği Başkanı Yıldıray Bayram, 2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan başarısız bir darbe girişiminden sonra her yıl bu menfur günü bu şekilde andıklarını ve unutturmamaya çalıştıklarını belirtti.

“Bu sadece 1 güne sığdırılmaması gereken yılın 365 günü sürecek olan bir hazin olaydır” ifadesini kullanan Bayram, burada halka yapmış oldukları ve dernek tarafından yapılan işleri sergilemek adına bu sergiyi düzenlediklerini kaydetti.

Priştine Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Ülker de yaptığı konuşmada, bugün burada yapmış oldukları etkinliğin iki boyutuyla çok önemli olduğunu belirtti.

“ Birincisi, Türkiye’de hain darbe girişimini unutmadığımızı, unutturmayacağımızı bu nedenle bugün burada olduğu gibi dünyanın her yerinde bunu paylaşacağımızı ve paylaşma fırsatı bulmamız münasebetiyle anlamlı ve önemlidir. Türkiye ve Türkiye’nin kurumları, Türkiye’nin dostları bu hain girişime karşı burada olduğu gibi Kosova’da olduğu gibi dünyanın her yerinde faaliyetler yapıyor, yapılan faaliyetlere destek veriyor ya da yapılan faaliyetlerin yanında oluyor. Üçüncü seneyi devriyesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü faaliyetleri 15 Temmuz 2016’daki hain FETÖ’cü kalkışmanın karşısında canı pahasına hürriyetine sahip çıkan milletimizin zaferinin sembolüdür aynı zamanda” ifadelerini kullanan Ülker, bu zaferin bilinmesine, sahiplenilmesine ve anlatılıp doğru anlaşılmasına bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edeceklerini söyledi.



Program çerçevesinde sergide ürünleri sergilenen kursiyerlere sertifikaları verildi.

