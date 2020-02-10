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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Kosova Büyükelçisi Sakar, Kosova’nın yeni Başbakanı Kurti’yi ziyaret etti

- Kosova Büyükelçisi Sakar, Kosova’nın yeni Başbakanı Kurti’yi ziyaret etti

ikili görüşmeden detay

( PRİŞTİNE ) PRİŞTİNE


- Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova’nın yeni Başbakanı Albin Kurti’yi makamında ziyaret etti. Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, görevine yeni başlayan Kosova Başbakanı Albin Kurti’yi makamında yeni görevi vesilesiyle ziyaret ederek, tebrik edip görevinde başarılar diledi. Başbakan Kurti, ziyareti ve Türkiye’nin Kosova’ya sunduğu destekler için Büyükelçi Sakar’a teşekkür ederek, tüm alanlarda başarıyla gelişen Kosova ile Türkiye ilişki ve iş birliğinin daha da derinleşeceğine inandığını belirtti.
Başbakan Kurti, Türkiye tarafından Kosova’ya desteklerin devam edeceğini umut ettiğini de sözlerine ekledi. İkili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik alanda iş birliğinin artırılması konularının da ele alındığı görüşmede Kurti, Kosova’nın devlet yapılanma sürecinde Türkiye’nin sunmuş olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti. Büyükelçi Çağrı Sakar da Türkiye’nin Kosova’ya desteklerinin artarak devam edeceğini vurguladı.
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