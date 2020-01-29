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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
KOSGEP Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt:'Depremden etkilenen kobilerimize 100 bin liraya kadar faizsiz acil destek kredisi sağlayacağız'

KOSGEP Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt:'Depremden etkilenen kobilerimize 100 bin liraya kadar faizsiz acil destek kredisi sağlayacağız'

Açıklama

( ELAZIĞ ) KOSGEP Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt:"Depremden etkilenen kobilerimize 100 bin liraya kadar faizsiz acil destek kredisi sağlayacağız"- "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek sağlayacağız"-" Kosgep'ten destek almış kobilerimizin geri ödemelerinin ertelenmesi söz konusu"-"Kobilerimiz 100 bin tl kredi kullandığında, 36 ay vadeyle ana parayı ödemek şekliyle destek programı sağlayacağız"-"Faizsiz destek programında yaralanan kobilerimizin 2020 yılında vadesi gelen bütün ödemelerini 2021 yılına kadar ertelemiş bulunuyoruz"

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