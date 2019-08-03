KOSGEB ile tanıştı, iş kadını oldu

-Kaymakam Arıcan

-İş Kadını Salime Başar'ın konuşması

-İş yerinden detay görüntüler



( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Şırnak'ın Cizre ilçesinde KOSGEB desteğiyle çocuk giyim atölyesi açan Salime Başar, ev hanımı iken iş adamı oldu. Cizre ilçesinde hobi olarak çocuk giyimine merak saran Salime Başar, KOSGEB'den aldığı destekle kurduğu atölyede özel olarak ürettiği elbiseler, yurt içi ve yurt dışında yoğun ilgi görüyor. 2015 yılında Halk Eğitim Merkezinde dikiş nakış kursunda gördüğü eğitimin ardından hobi olarak evinde elbise üretimine başlayan Başar, evinin küçük bir odasını adeta mini bir atölyeye çevirdi. Bir dikiş makinesiyle ürettiği modellerini sosyal medya üzerinden satmaya başlayan Başar, eşinin manevi desteğiyle bir atölye açmak için KOSGEB'e başvurdu. Projesi onaylanan Başar, KOSGEB'den aldığı destekle kurduğu atölyede ürettiği çocuk elbise modellerine Arap ülkelerinden yoğun gösterildiğini belirterek, düzenli olarak Filistin'de bulunan 2 mağazada satış yapmaya başladığını söyledi.



Başar, hedefinin yurt içi ve yurt dışında büyük atölyeler kurarak çok sevdiği işine devam etmek olduğunu ifade ederek, atölyesiyle 8 aileye ekmek kapısı olduğunu ve işini büyümesiyle çalışan sayısının arttığını aktardı. İlçe Kaymakamı Faik Arıcan, KOSGEB İl Müdürü Abdullah Yurten ile beraber Salime Başar'ın atölyesini ziyaret etti. Başar'ı, azminden dolayı bölgeye örnek olduğunu ifade eden Kaymakam Arıcan, ilçe ve ülke ekonomisine katkı sunan Başar'ı tebrik ederek desteklerini iletti. KOSGEB İl Müdürü Yurten ise bu tür başarı sağlayacak, işinin başında olacak ve mevzuatlar doğrultusunda yeni iş yeri açacak olan girişimcilerin yanında olacaklarını dile getirdi. Atölyede çalışan Asime Durgut, Saime Başar ile güzel bir ortamda eğlenerek ürettim yaptıklarını ve aile gelirine katkıda bulunduğunu söyledi.



Leyla İlçi ise Başar'ın, başarı hikayesini örnek aldığını ve imkanlar el verdiği zaman bir atölye kurmak istediğini dile getirdi.

