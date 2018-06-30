Koşarak geldikleri sınav merkezinin kapısından geri döndüler İzle

-Koşarak okula girmesi

-İçeri alınmayan öğrenci

-Abinin kimlik vermesi

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( İSTANBUL )- YKS'ye kaç kalan öğrenciler, kurallar gereği sınav merkezine alınmadı- Kimliğini unutan bir öğrencinin yardımına çevredeki vatandaşlar ve ağabeyi koştu İSTANBUL



- Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) son anda yetişen bazı öğrenciler koşarak sınav merkezlerine girerken, geç kalanlar ise görevliler tarafından kurallar gereği alınmadı. Kimliğini unutan bir öğrencinin yardımına ise çevredeki vatandaşlar ve ağabeyi koştu. Yüz binlerce öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirmek için ter dökeceği (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) YKS başladı.

2 gün sürecek olan maratonun ilk gününde İstanbul'da sınava girecek olan üniversite adayları, sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Öğrenciler, yapılan kontrollerin ardından sınavın yapılacağı salona girerken,aileleri de dışarıda dua ederek beklemeye başladı.

Sınavın başlamasına dakikalar kala okul önüne gelen bazı öğrenciler, koşarak içeri girerken, sınava geç kalan öğrenciler ise kurallar gereği içeri alınmadı. İçeriye alınan bir öğrenci de kimliğini unutunca imdadına vatandaşlar ve ağabeyi yetişti. Vatandaşlar polis memurlarını ikna ederek öğrencinin içeri alınmasını sağlarken, öğrencinin ağabeyi de kimliğini getirdi. "Kurallar böyle" Öğrencinin içeri alınmasını sağlayan bir öğretmen, “Kurallar böyle, kimliği yokmuş velisi getirecek. Ben de öğretmenim sadece kendi çocuğumuz değil, tabi herkesin çocuğu içinde aynı gayreti göstermemiz lazım” dedi.

"Sistem böyle, yapacak bir şey yok" Üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen Metin isimli bir kişi, “ 5 dakika önce gelemem gerekiyordu. Ben geç kaldım o yüzden almadılar. İçerideki polis memuru sistem böyle yapacak bir şey yok. İçerideki polis memuru 4 dakika geç kaldığımı söyledi” dedi.

(CS-ZA-

