'Koşabiliyorken Koş' projesi - HAKKARİ İzle

: - Sporcuların yürümesi - Sporcuların etkinliği - Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ile röportaj"Koşabiliyorken Koş" projesiHAKKARİ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Koşabiliyorken Koş" projesi Hakkari 'de başladı. Sporun geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi, her yaştaki vatandaşın sağlıklı bir yaşam için beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılımın sağlanması amacıyla başlatılan proje kapsamında Hakkari 'de çalışmalar başlatıldı.Bu kapsamda Gençlik ve Spor Hizmetleri Tesislerinde başlatılan yürüyüş, belediye hizmet binası önünde çeşitli spor aktivitelerin gerçekleştirilmesiyle son buldu.Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, yaptığı açıklamada, insanları spor yapmaya, hareketli olmaya ve özelikle fazla kilolarından kurtulmaya çağırdıklarını söyledi.
Bu proje ile binlerce insana hizmet verebileceklerini ifade eden Güldal, projeyi tüm mahallelerde hayata geçireceklerini aktardı.Yürüyüşe Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, antrenörler ve öğrenciler katıldı.