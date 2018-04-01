Koruyucu aile oldular 4 çocuğa da sıcak yuva buldular - ESKİŞEHİR İzle
- İki çocuğa koruyucu aile olan Hacı Ahmet - Hacer Göçmen çifti ve oğullarından detaylar - Hacer Göçmen ile röportaj - Seyit Ali Göçmen ile röportaj - Hacı Ahmet Göçmenile röportajKorunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - Koruyucu aile oldular 4 çocuğa da sıcak yuva buldular - Eskişehir 'de oğlunun önerisi üzerine 2 çocuğa koruyucu aile olan Hacı Ahmet ve Hacer Göçmen çifti, ikisi kız 4 çocuğa da yuva bulunmasını sağladı - Hacer Göçmen: - "Devletimiz yurtlardaki çocukların her türlü ihtiyacını gideriyor ancak o çocukların sadece sevgiye ihtiyaçları var. Biz onlara sadece sevgi onlar ise bize çok şey verdi. Eve neşe getirdiler. Biz çok mutluyuz" - Üniversite öğrencisi Göçmen: - "Her ziyaretimde beni bırakmak istemediler. Ben de kardeşim olsun istedim. Anne ve babama önerdiğim koruyucu aile fikri üzerine iki kardeşim daha oldu"ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir 'de oğlunun önerisi üzerine 2 çocuğun koruyucu aileliğini üstlenen Hacı Ahmet ve Hacer Göçmen çifti, 4 çocuğun daha sıcak bir yuvaya kavuşmalarına ön ayak oldu.Manevi destek amacıyla çocuk evleri ve huzurevlerini ziyaret eden 24 yaşındaki oğlu Seyit Ali Göçmen'in sayesinde 13 yaşındaki Selim'e koruyucu aile olan Hacer ve Hacı Ahmet Göçmen çifti, evli 2 kız ile üniversite öğrencisi erkek evlatlarından sonra yaşamlarında adeta yeni bir sayfa açtı.Oğulları Seyit Ali'nin Uşak Üniversitesini kazanıp kentten ayrılmasının ardından Selim'in yalnız kaldığını düşünen Göçmen ailesi, çocuk evinde barınan 13 yaşındaki Bayram'ın da koruyucu ailesi oldu.Hacer Göçmen (49), evli iki kızı ile iki komşusuna da koruyucu aileliği anlatarak onların da 4 çocuğa ev sahipliği yapmasını sağladı.Hacer Göçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Seyit Ali'nin üniversiteye hazırlanırken manevi destekte bulunmak için çocuk yuvasına ziyaretlerde bulunduğu sırada Selim ile tanıştığını söyledi.
Oğlunun tavsiyesi üzerine koruyucu aile olma konusunda eşiyle konuştuklarını ifade eden Göçmen, şunları ifade etti:"Daha sonra Selim'in koruyucu ailesi olduk. Selim 7 yaşındayken doğum gününden bir gün önce evimize geldi. Selim, evimizde doğmuş gibi oldu. Selim'e 6 yıl önce koruyucu aile olduk. Oğlum üniversiteyi kazanınca hem bana arkadaş olsun hem de onları yurt ortamından çıkartmak için koruyucu aile olduk. Selim'den üç yıl sonra Bayram'ı evlat edindik. Devletimiz yurtlardaki çocukların her türlü ihtiyacını gideriyor ancak o çocukların sadece sevgiye ihtiyaçları var. Biz onlara sadece sevgi onlar ise bize çok şey verdi. Eve neşe getirdiler. Biz çok mutluyuz." - "6 çocuğun koruyucu aile yanında kalmasına vesile oldum"Göçmen, bakabilecek her ailenin yurttaki çocukları evlat edinmelerini istediğinin altını çizerek, herkesin bu mutluluğu tatması gerektiğini vurguladı.Koruyucu aile olmaları konusunda komşularına da tavsiyede bulunduğunu anlatan Göçmen, "Bir komşum bir kız çocuğunun koruyucu ailesi oldu. Bir başka komşum da bir çocuğa evini açtı. Büyük kızımı da koruyucu aile yaptım. Küçük kızım da koruyucu aile olmak için başvuruda bulundu. Şu ana kadar Selim ve Bayram'la birlikte 6 çocuğun koruyucu aile yanında kalmasına vesile oldum." diye konuştu. - "İki kardeşim daha oldu"Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Seyit Ali Göçmen de lisede öğrenim görürken çocuk yurduna gittiğinde tanıştığı Selim ile ziyaretlerinde sürekli oynadıklarını söyledi.
"Her ziyaretimde beni bırakmak istemediler. Ben de kardeşim olsun istedim. Anne ve babama önerdiğim koruyucu aile fikri üzerine iki kardeşim daha oldu." diyen Göçmen, bu çocukların sıcak yuva özleminin giderilmesi gerektiğini kaydetti. Emekli Hacı Ahmet Göçmen ise çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her aileye bunu önerdiğini vurguladı.