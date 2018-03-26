Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI- 'Zuhal'imin kokusunu Elif'imde alıyorum' - ANTALYA
Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - "Zuhal'imin kokusunu Elif'imde alıyorum" - ANTALYA - Asiye ve Tahsin Çimen çiftinin Elif ve Muhammet ile ilgilenmesi - Asiye Çimen'in konuşması - Elif'in bağlama çalması ve türkü söylemesi - Muhammet'in oyuncağını göstermesi ve boyama yapması - Tahsin Çimen'in konuşması - Elif'in konuşması - Çimen çiftinin duygulanması - Çimen çifti ve Elif'in balkondan el sallamasıKorunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - "Zuhal'imin kokusunu Elif'imde alıyorum" - Antalya 'da 5 yıl önce kızları Zuhal'i böbrek yetmezliğinden yitiren Asiye - Tahsin Çimen çiftinin yüzü, 4 yıl önce koruyucu ailesi oldukları Elif ile güldü - Çimen çifti, gözleri gibi baktıkları Elif'in kardeş istemesi üzerine de 5 yaşındaki Muhammet'in de koruyucu ailesi oldu - Anne Çimen: - "Zuhal'imin kokusunu Elif'imde alıyorum. Onunla hayata tutundum, kızımın yerine koydum. Elif ile evimize neşe, huzur geldi"ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya 'da 25 yaşındaki kızları Zuhal'i, böbrek yetmezliğinden yitiren Asiye (58) ve Tahsin Çimen (68) çifti, yaşadıkları acıyı dindirmek için Elif (12) ile Muhammet'in (5) koruyucu aileliğini üstlendi.İşçi emeklisi 3 çocuklu Çimen çiftinin mutluluğu üniversite öğrencisi kızları Zuhal Çimen'in böbrek rahatsızlığı olduğunu öğrenmesiyle bozuldu. Öğretmen olmaya hazırlanan kızlarının, henüz hayatının baharındayken vefatıyla sarsılan Çimen çifti, üzüntülerini koruyucu aile olarak dindirmek istedi.Çifte, 4 yıl önce Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne başvurduklarında kurumda kalan 8 yaşındaki Elif'i bir günlüğüne dışarıya çıkarabilecekleri belirtildi. Alışverişe götürdükleri küçük Elif'in "Beni bırakmayın, sizinle kalmak istiyorum" sözlerinden etkilenen çift, koruyucu aile olmaya karar verdi. - Elif, Muhammet'i getirdiKoruyucu ailesi oldukları Elif'in geçen sene kardeş istemesi üzerine kurumun yolunu tutan Çimen çifti koruyucu ailesi olmaya hak kazandıkları Muhammet'i de evlerine getirdi."Bizim hayat ağaçlarımız" dedikleri ve Allah'ın emaneti olarak gördükleri çocukların bakımını öz evlatları gibi üstlendiklerini belirten çiftin mutluluğuna AA ekibi ortak oldu.Anne Asiye Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl önce kızının vefatının kendisini derinden sarstığını söyledi.
Kızının üzüntüsünü Elif'in sevgisiyle atlattığını belirten Çimen, "Zuhal'imin kokusunu Elif'imde alıyorum. Onunla hayata tutundum, kızımın yerine koydum. Elif ile evimize neşe, huzur geldi. Kızımın odasında kalıyor, onun yatağında yatıyor. Onu çok seviyorum." dedi. Elif'in ardından Muhammet'e de annelik yapmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Çimen, şunları söyledi:"Elif'i de Muhammet'i de en güzel şekilde yetiştirmek istiyoruz. Elif saz çalmayı öğrendi ve çok güzel türkü söylüyor. Bağlama kursuna gitmeye devam ediyor. Ayrıca su topu oynuyor. Yüzme derslerine devam ediyor. Öz çocuklarımıza yapamadıklarımızı onlara yapmak için mücadele ediyoruz."Baba Çimen ise 60 yaşından sonra güzel bir kız ve yakışıklı bir oğlu olduğunu söyledi.
Çimen, "Zuhal'imizi kaybettik. Biri kız diğeri erkek olan diğer çocuklarımız da evlenip gidince karı koca yalnız kaldık. Çocuklarımız bizim hayat ağacımız. Allah'ın bize emaneti. Onları öz çocuklarımız gibi seviyoruz. Onlarla hayatımıza mutluluk geldi." diye konuştu. Elif ise, annesi ve babasını çok sevdiğini, ömrü boyunca onlardan ayrılmayacağını ifade etti. Ailesinin isteği üzerine doktor olmaya karar verdiğini anlatan Elif, "Müziği ve sporu da ömrüm boyunca bırakmayacağım. Onlar beni sevdikçe ben de çok mutlu oluyorum. Büyüdüğümde kırmızı üstü açık bir araba alıp, onları gezdireceğim. Onları mutlu etmek istiyorum." dedi.