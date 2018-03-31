Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - Minik Zehra 'koruyucu aile'nin hayatını değiştirdi - MANİSA
Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - Minik Zehra "koruyucu aile"nin hayatını değiştirdi - MANİSA - Ailenin çocukla ilgilenmesi - Babanın konuşması - Annenin konuşması - Ailenin çocuğu parka götürmesiKorunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - Minik Zehra "koruyucu aile"nin hayatını değiştirdi - Manisa 'da 26 yıldır çocuk sahibi olamayan Doğan ailesi, biyolojik ailesi tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle devlet tarafından koruma altına alınan minik Zehra sayesinde anne ve babalık duygusunu tattı - Minik Zehra, kendisine koruyucu aile olan Doğan ailesinin hayatını değiştirdi - Anne Leyla Doğan: - "Bende önceden yaşama duygusu yoktu. Bomboş bir dünyada yaşıyormuşum gibiydi. Şimdi kızım için yaşamaya çalışacağım" - Baba Doğan Doğan: - "26 senedir çocuk özlemi ile yanıyorduk. Depresyon içindeydik. Şimdi ise evimizin içi çiçek açtı"MANİSA (AA) - ZEKERİYA GÜNEŞ - Manisa 'da biyolojik ailesi tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle devlet tarafından bakıma alınan minik Zehra, kendisine koruyucu aile olan Doğan ailesinin hayatını değiştirdi.Evlendikten sonra doğal yollarla anne olamayan Leyla Doğan (46) ile eşi Doğan Doğan (54), yıllarca süren tedaviye rağmen çocuk sahibi olamadı.26 yıl boyunca birbirlerini teselli eden Doğan çifti, misafirliğe gittikleri aile dostlarının yanında gördükleri koruyucu aileden etkilenerek soluğu Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde aldı.Koruyucu aile başvuruları kabul edilen Doğan çifti, biyolojik ailesi tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle devlet tarafından bakımı üstlenilen 7 yaşındaki Zehra'nın koruyucu aileliğini üstlendi.Zehra sayesinde evlendikten 26 yıl sonra annelik ve babalık duygusunu tadan, ilk kez "anne" ve "baba" sözüyle tanışan Doğan çiftinin dünyası, Zehra ile değişti. - "Bana anne deyince öz çocuğummuş gibi bağrıma bastım"Leyla Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 yıl sonra gelen annelik duygusunun tarif edilemez bir duygu olduğunu belirtti. Evlendiğinde anne olmayı çok istediğini ancak olamadıklarını ifade eden Doğan, "Gittiğimiz bir misafirlikte korucuyu aileden etkilendik ancak yine de karamsardım. Çünkü çocuğun bana 'anne' diyeceğini tahmin etmiyordum. Denemeye karar verdik. Korucuyu aile olduktan hemen sonra çocukla birlikte yürürken bana 'anne' diye seslendi. O anda tüylerim diken diken oldu. O an öz çocuğummuş gibi bağrıma bastım. Anneliğin ne kadar güzel bir duygu olduğunu o an anladım." diye konuştu. Zehra'nın evlerine mutluluk getirdiğini dile getiren Doğan, şunları kaydetti:"Korucuyu aile olmakla birlikte hayatımızda her şeyimiz değişti. Yaşamımız daha güzel oldu. Bende önceden yaşama duygusu yoktu. Bomboş bir dünyada yaşıyormuşum gibiydi. Şimdi kızım için çalışacağım. Çocuktan sonra mücadele etmeye çalışıyorsunuz. Çünkü artık anne olduğunuzu biliyorsunuz. Çocuğunuzu korumaya çalışıyorsunuz. Kızım için ben yaşayacağım diyorsunuz. İmkanları olan herkesin, koruyucu aile olmasını tavsiye ediyorum." - "Bize güneş doğdu"Baba Doğan Doğan ise çocuklarının olmaması üzerine ümitlerini kestiklerini ancak çocuk özleminin devam ettiğini, Zehra ile birlikte tarif edilemez bir duygu yaşadıklarını anlattı.Çocuk özlemini eşiyle birbirlerine belli etmemeye çalıştıklarını ifade eden Doğan, "Yetkililerin bize telefonda, 'Gelin koruyucu aile olabilirsiniz' demesi ile bize güneş doğmuş gibi oldu. Gittiğimizde kızımızı ilk önce misafir olarak verdiler. Misafirlik süreci sonunda çocuğu bize verdiler. Bu duyguyu anlatmak değil de yaşamak lazım. 26 senedir çocuk özlemi ile yanıyorduk. Depresyon içindeydik. Şimdi ise evimizin içi çiçek açtı." diye konuştu. Doğan, çocuğun yaşadığı şiddeti unutturmak için ellerinden geldiğince özen gösterdiklerini, her ailenin hoşgörü ve şefkatle çocukları sıcak yuvalarıyla buluşturmaları gerektiğini sözlerine ekledi. - "Sağlıklı bir şekilde büyüdüğüne şahit oluyoruz" Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, çocukların kalabileceği en iyi yerin aile ortamı olduğuna inandıklarını söyledi.
İhmal ve istismar durumu ortaya çıkmasının tespit edilmesi halinde çocukları koruma altına aldıklarını belirten Konan, koruma altındaki 152 çocuğu koruyucu ailelere verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:"Okuldan yapılan bir başvuru sonucu gerekli incelemeleri yaptık. Çocuğun ailede bulunmasını gerekli görmedik. Çocuğu kurum bakımına aldık. Ardından çocuğumuza iyi bakan, ona yüreğini ve evini açan bir aileye teslim ettik. Orada sağlıklı bir şekilde büyüğüne şahit oluyoruz. Çünkü biz çocuklarımızı verdikten sonra periyodik dilimler içerisinde inceleme ve kontroller de yaptırıyoruz. Dileğimiz her çocuğun mutlu bir yuvada büyümesi, büyüdükten sonra da kendi ayakları üzerinde durması. Bu yönde çalışıyoruz."