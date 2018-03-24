Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI- 'İyi ki beni aldınız, yurtta büyümedim' - İSTANBUL
Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - "İyi ki beni aldınız, yurtta büyümedim" - İSTANBUL - Gülşen Top ile röportajKorunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - "İyi ki beni aldınız, yurtta büyümedim" - Emekli olduktan ve oğlu da büyüdükten sonra bir kız çocuğu sahibi olmak isteyen Gülşen Top, eşiyle 3 yaşındaki bir kız çocuğunun koruyucu ailesi oldu - Top, şimdi 12 yaşında olan kızının, "İyi ki beni aldınız, iyi ki yurtta büyümedim" sözleriyle hem duygulanıyor hem de mutlu oluyor - Anne Top: - "Bizim evimize bir neşe geldi, prenses geldi. Ben koruyucu aile olmak isteyenlere şöyle söylüyorum, 'Hepimizin evinde yemek var, yemek pişiriyoruz. Soframıza iki tabak koyuyoruz. Bir tabak daha koyun ama içine sevgi doldurun. O çocuklar sevgiyle büyüyorlar çünkü"İSTANBUL (AA) - Emekli olduktan ve oğlu büyüdükten sonra eşiyle 3 yaşındaki bir kız çocuğunun koruyucu ailesi olan Gülşen Top, şimdi 12 yaşında olan kızının, "İyi ki beni aldınız, iyi ki yurtta büyümedim" sözleriyle hem duygulanıyor hem de büyük mutluluk yaşıyor.Eşi ile kızını büyük şefkatle büyüten ve onun her şeyiyle ilgilenen 55 yaşındaki Gülşen Top, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıldır kızının koruyucu ailesi olduklarını söyledi.
Oğlu ile kızları arasında 8 yaş olduğunu belirten Top, "Kızımız ailemize katıldığında 3 yaş iki aylıktı. Şu an 12 yaşında, 7. sınıf öğrencisi. Emekli olunca, oğlum büyüyünce bir evlat alıp yetiştirmek istedik. Kız çocuğu almaya karar verdik. Daha doğrusu biz karar verdik ama çocuklar kendileri karar veriyor gelip gelmeyeceklerine. Sizi kabul eden aslında çocuklar oluyor, siz değil. Kızımız da bizi kabul etti, koruyucu ailesi olduk. 9 yıldır birlikteyiz." dedi. Gülşen Top, kızının ağabeyi ile yurtta tanıştığını ve birbirlerini sevdiklerini, hala da ağabey - kız kardeş ilişkilerinin çok güzel devam ettiğini anlattı.Kızlarının eve ilk geldiğinde kendilerine, "Bizim evimiz çok güzel, neden beni kreşe verdiniz?" sorusunu yönelttiğini ve bunun üzerine çok duygulandıklarını aktaran Top, "Ben de ağabeyinin hastalık geçirdiğini, o yüzden belli bir süre onu kreşe verdiğimizi ifade ettim." diye konuştu. Top, kızlarının ailelerine katıldığında çok küçük olduğunu ve koruyucusu olduklarını bilmediğini ifade etti. Okul çağı geldiği zaman kızının aklına bazı sorular gelmeye başladığını belirten Top, şöyle devam etti:"Koruyucu ailesi olduğumuzu 7 yaşında öğrendi. Çünkü artık kafasında sorular vardı. 'Benim niye iki annem var?', 'Neden benim soyadım farklı?' gibi sorular soruyordu. Biz de oturduk, hep birlikte ona anlattık hikayesini. Ama anneyi kötüleyerek değil de kendi öz annesini överek anlattık. Onu çok sevdiğini, maddi imkanları el vermediği için onu yurda bırakmak zorunda kaldığını söyledik. O da 'İyi ki beni aldınız, iyi ki yurtta büyümedim' deyip, bize kocaman sarıldı. Şu an 5 yaşında bir kız kardeşi var. O da başka bir koruyucu ailede. Anne ile belirli bir müddet görüştük ama daha sonra görüşemedik."Gülşen Top, koruyucu aile oldukları kızlarının, kız kardeşiyle görüştüğünü ve çok iyi anlaştıklarını ifade etti. Kardeşleri bir araya getirmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Top, "Diğer koruyucu ailenin de bir oğulları var, bir tane de kızları oldu. Diyaloğumuz çok güzel gidiyor. Biz, 'iyi ki aldık' diyoruz. Oğlumuz şehir dışında, üniversite okuyor. Bizim evimize bir neşe geldi, prenses geldi. Ben koruyucu aile olmak isteyenlere şöyle söylüyorum, 'Hepimizin evinde yemek var, yemek pişiriyoruz. Soframıza iki tabak koyuyoruz. Bir tabak daha koyun ama içine sevgi doldurum. O çocuklar sevgiyle büyüyorlar çünkü." ifadelerini kullandı.