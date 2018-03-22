Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - 'İlk kez çocuğum olmuş gibi sevincimden ağladım' - VAN Haberi
Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - "İlk kez çocuğum olmuş gibi sevincimden ağladım" - VAN - Aileden görüntüler - Detaylar - Nurhan Kaya'nın konuşması Korunmaya muhtaç çocuklarınŞEFKAT YUVALARI - "İlk kez çocuğum olmuş gibi sevincimden ağladım" - Van 'da yaşayan Nurhan - Reşit Kaya çifti, koruyucu ailesi oldukları minik kızı, diğer evlatlarından ayırmadan sevgiyle büyütüyor - Nurhan Kaya:"Koruma altındaki çocuklar için sürekli dua ediyordum. Daha sonra her şeyi Allah'tan beklemememiz gerektiğini düşündüm" - Reşit Kaya:"Kızımız bizlere kendiyle beraber neşe ve mutluluk getirdi. Her gün işten geldiğimde beni kapıda bekliyor ve baba diyerek boynuma atlıyor"VAN (AA) - YUSUF SOYALP - Van 'da sağlık personeli olarak çalışan Nurhan - Reşit Kaya çifti, koruyucu ailesi oldukları kız çocuğunu diğer evlatlarından ayırmıyor.Kaya çifti, 1,5 yıl önce bazı yurtlarla ilgili izledikleri videolardan sonra yurtta kalan çocuklardan etkilenerek koruyucu aile olmaya karar verdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvuran aile, yasal işlemlerin ardından 2,5 yaşındaki kız çocuğunu yanlarına aldı.Koruyucu ailesi oldukları minik kızı, 12 yaşındaki oğulları Mir Berdar ve 6 yaşındaki kızları Solin Tamara'dan ayırmayan çift, onu da öz çocukları gibi büyük bir sevgiyle büyütüyor.Nurhan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle yurtta kalan çocukların sıkıntılarını konuşurken koruyucu aile olmak istediklerini belirterek, "Devlet, yurtta kalan çocuklar için bütün imkanları seferber ediyor ancak kendi çocuklarımızdan da bildiğimiz kadarıyla ne olursa olsun, anne baba ve aile ortamında büyüyemeyen çocukların yaşayacağı olumsuz durumun farkındaydık." dedi. Kaya, daha sonra bir arkadaşlarının da önerisiyle bir çocuğun hayatına dokunmak istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:"Koruma altındaki çocuklar için sürekli dua ediyordum. Daha sonra her şeyi Allah'tan beklemememiz gerektiğini düşündüm. Zaten Allah bizim için her şeyi vermişti. Sağlam bir hayat, kocaman bir ev ve burada bir çocuğumuz daha yaşayabilirdi. Sonra yeni bir kızımız oldu. Onu çok sevdik. Ama ilk geldiğinde belli konularda sıkıntıları vardı. Bu sorunları çözerek ona güzel bir hayat sunmayı hedefledik."Kaya, minik kız ile kısa sürede çok güzel bir bağ kurduklarını ve her şeyin çok güzel gittiğini dile getirdi.Artık kendilerine "anne, baba" diyen minik kız ile aralarında biyolojik değil "kalbiyolojik" bir bağ kurduklarını anlatan Kaya, "Bu da kalpten gelen sevgiyle oluşan bir bağdır. Biz bu sevgiyi kızımızla yaşadık. İki çocuğumun hamilelik dönemini biliyorum. Bu çocuğumda ise karnımda olmasa da kalbimde bir hamilelik dönemi yaşadım. İki çocuğum olduğunda sevinmiştim ama yetkililer bize üçüncü çocuğumuzun da olacağını söyleyince sanki hiç çocuğum yokmuş gibi, ağlayarak sevindim." diye konuştu. - "Canımızın bir parçası haline geldi"Kaya, ilerleyen zamanda çocuğun biyolojik ailesinin gelerek onu kendilerinden almasından kaygı duyduklarını vurguladı.Bunun kendileri için çok zor bir süreç olabileceğinin altını çizen Kaya, "Biyolojik aile çocuğumuza daha iyi bakacaksa bakabilir ama bu bizim için biraz zor geçer. Bizler ona çok alıştık ve canımızın bir parçası haline geldi. Aslında bizim burada amacımız; çocuğumuza nasıl faydamız dokunur? Biz burada kızımızın hafızasına güzel anılar yerleştirerek bizle büyümesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.Reşit Kaya ise ikisi biyolojik 3 çocuğuyla mutlu bir şekilde yaşadıklarını söyledi.
Koruyucu aile olma kararını, bir çocuğun hayatına dokunmak için aldıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:"Biz bu düşünceyle başladık ama kızımız bizim hayatımıza dokundu. Kızımız bizlere kendiyle beraber neşe ve mutluluk getirdi. Her gün işten geldiğimde beni kapıda bekliyor ve baba diyerek boynuma atlıyor. Bu ise beni daha çok mutlu ediyor. Aynı şekilde herkesin böyle bir mutluluğu tatmasını istiyoruz. Koruyucu aile olarak çocukların hayatlarına dokunmaları, beraberinde mutluluğu da getirecektir."