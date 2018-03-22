Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - Evlat sevgisini Nisa Nur ile tattılar - YALOVA İzle
- Koruyucu anne Emine Altan'ın evdeki hayatından detaylar - Emine Altan'ın konuşması - Koruyucu baba Erkan Altan'ın konuşmasıKorunmaya muhtaç çocuklarınŞEFKAT YUVALARI - Evlat sevgisini Nisa Nur ile tattılar - Yalova 'nın Altınova ilçesinde, Altan çifti, 2 yıl önce koruyucu aileliğini üstlendikleri kız çocuğuyla anne baba olma duygusunu tatmanın mutluluğunu yaşıyor - Anne Altan: - "Çok farklı bir duygu, nasıl anlatabileceğimi pek bilmiyorum. İnsanın içi pır pır eder ya öyle oluyor. Gurur verici bir olay" - Baba Altan: - "Biz ona anne baba sevgisini verdik. O da bize çocuk sevgisini tattırdı"YALOVA (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Yalova 'nın Altınova ilçesinde yaşayan Altan çifti, 2 yıl önce koruyucu aileliğini üstlendikleri kız çocuğuyla anne baba olma duygusunu tattı.Uzun yıllardır istemelerine rağmen çocuk sahibi olmayan 46 yaşındaki Erkan Altan ile 45 yaşındaki eşi Emine Altan, Emine Altan'ın emekliliğinin ardından koruyucu aile olmaya karar verdi.Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvuran ve başvuruları kabul edilen Altan çifti, koruyucu ailesi oldukları Nisa Nur'un (12) aile özlemini, kendilerinin de anne baba olma hasretini dindirdi.Şu anda 6. sınıf öğrencisi olan Nisa Nur'un 2 yıldır aile şefkatiyle büyümesine olanak sağlayan çift, mutlu bir yaşam sürüyor. - "İnsanın içi pır pır eder ya öyle oluyor"Anne Altan, koruyucu aile olmayı uzun süre düşündüklerini, bunu hayata geçirdikleri için memnun olduklarını söyledi.
Eşinin de kendisinin de çocukları çok sevdiğini vurgulayan Altan, "Daha çok çocuklu ortamlara katılmaya başladık. Normalde de gezmeyi, eğlenmeyi seviyoruz. Tabii ki bu durumun bize artısı oldu. Hiç kendimizi düşünmeye zamanımız yok artık. Daha çok çocuğu düşünmeye zamanımız var." diye konuştu. Koruyucu anne olduktan sonraki duygularını dile getiren Altan, "Çok farklı bir duygu, nasıl anlatabileceğimi pek bilmiyorum. İnsanın içi pır pır eder ya öyle oluyor. Gurur verici bir olay." ifadelerini kullandı.Altan, başka ailelere de koruyucu aile olmayı tavsiye etti. - "Çok güzel bir duygu"Tarımla uğraşan baba Erkan Altan da Nisa Nur ile birbirlerine karşılıklı mutluluk kattıklarını dile getirdi.Altan, devletin yetiştirme yurdundaki çocukların aile şefkatine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Anne baba sevgisini maalesef tam yeterince alamıyorlar. Biz ona anne baba sevgisini verdik, o da bize çocuk sevgisini tattırdı. Çok güzel bir duygu." dedi. Nisa Nur ile evde geçirdikleri zamanın kendisini mutlu ettiğini anlatan Altan, şunları dile getirdi:"Bazen mutfakta yardım ediyor. Bana da yardım ediyor, eşime de yardım ediyor. Yumurta pişiriyor. Yeni yeni kahve yapmaya başladı bize. Tabii çok mutlu oluyoruz. Birisinin bize kahve yapması, bizi öz anne babası olmadığımız halde öz anne babası görmesi tabii ki bizi mutlu ediyor."Altan, koruyucu aile olmanın vatana ve millete hayırlı evlat yetiştirmenin yanı sıra çocuğun kendi ayakları üzerinde durabilmesinin sağlanması açısından da önem taşıdığını sözlerine ekledi.