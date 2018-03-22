Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - 'Ciğeriniz lazım deseler ikizlerim için tereddütsüz veririm' - BURSA İzle
Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - "Ciğeriniz lazım deseler ikizlerim için tereddütsüz veririm" - BURSA - Fatma İnan ve büyük oğlu Serhat İnan'ın koruyucu aileliğini üstlendikleri ikizlerle ilgilenmesi - Fatma İnan'ın konuşması - Serhat İnan'ın konuşmasıKorunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - "Ciğeriniz lazım deseler ikizlerim için tereddütsüz veririm" - Bursa 'da yaşayan 3 çocuklu İnan ailesi, 5 yıl önce bir yakınlarından etkilenerek koruyucu aileliğini üstlendiği ikizleri öz çocuklarından ayırmıyor - Anne İnan:"3 oğlum vardı, bir kızım ve bir oğlum daha oldu. İmkanım olsa 3 - 4 çocuğa daha koruyucu ailelik yaparım. Sanki öz evladım gibi oldular"BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Bursa 'da yaşayan 3 çocuklu İnan ailesi, bir yakınlarından etkilenerek koruyucu aileliğini üstlendiği 6 yaşındaki ikizlere 5 yıldır aile sıcaklığı yaşatıyor.Merkez Yıldırım ilçesinde oturan 45 yaşındaki Fatma İnan, yaklaşık 5 yıl önce bir arkadaşının koruyucu aile olduğunu öğrendi. Arkadaşını sık sık ziyaret eden İnan, bu durumdan etkilendi ve koruyucu aile olmaya karar verdi.Düşüncesini eşi Serdar, çocukları Serhat, Fahrettin ve Nurettin ile paylaşan Fatma İnan, ailesinden de olumlu yanıt alınca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvurdu.Gerekli prosedürlerin ardından biri kız ikizlerin koruyuculuğunu üstelenen İnan ailesi, çocukların 5 yıldır aile şefkatinde büyümelerini sağlıyor. - "5 arkadaşım benim sayemde koruyucu aile oldu"İkizleri öz çocuklarından ayırmadığını belirterek, "O kadar güzel bir duygu ki anlatılmaz, yaşanır. Her doğuran anne değildir, onu yetiştiren de annedir." ifadesini kullanan İnan, kendi çocuklarının ve eşinin de ikizleri çok sevdiğini dile getirdi.Fatma İnan, 3 oğlu olduğunu, şimdi bir kızı ve bir oğlunun daha olduğunu belirterek, "İmkanım olsa 3 - 4 çocuğa daha koruyucu ailelik yaparım. Sanki öz evladım gibi oldular. Ben dünyaya getirmiş gibiyim. İkizlerimiz ilkokula hazırlanıyorlar. Güzel bir hayat sürüyoruz. Çocuklarım da kardeşleri gibi bağrına bastı. Çocuklarım soranlara, '5 kardeşiz' diyor. Herkesin koruyucu ailelik yapmasını isterim. Tavsiyelerim üzerine 5 arkadaşım benim sayemde koruyucu ailelik yapıyor." diye konuştu. - "Doktor hanım önce annemi muayene edin"İkizlere çok bağlandığını ve unutulmaz anılar biriktirdiklerini anlatan İnan, şöyle devam etti:"Bir gün ben ve kızım rahatsızlandık. İkimiz doktora gittik. Doktor önce kızımı muayene etmek istedi. Kızım, 'Doktor hanım önce annemi muayene edin, annem iyileştikten sonra zaten bana şurup verir, krem sürer, iyi eder' dedi. Kızımın bu sözleri üzerine doktor hanım duygulandı, ben ise ağladım. Kendi çocuklarımdan daha fazla bağlandım. Ben dünyaya getirmedim ama öz çocuklarımdan ayırmıyorum. Allah göstermesin 'Ciğeriniz lazım bu çocuklara, vermek ister misin?' deseler, tereddütsüz veririm."Evin büyük çocuğu 22 yaşındaki Serhat İnan da annesinin bu düşüncesini dile getirdiğinde bir çocuk beklediğini anlattı.İnan, eve ikizlerin geldiğini görünce önce şaşırdığını ancak şimdi öz kardeşlerinden ayırmadığını vurgulayarak, "Çocukları çok seviyorum. Zaten öz kardeşlerim de ikiz. Biz büyük bir aileyiz. Çanakkale'de üniversite okuduğum için onları çok özlüyorum. Bu duygu anlatılmaz, yaşanır. Açıkçası 'koruyucu ailelik' denmesinden de hoşlanmıyorum. Biz 7 kişilik bir aileyiz." dedi.