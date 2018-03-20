Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - 'Biyolojik çocuğumuz olsa bundan fazla sevemezdik' - TOKAT Video
Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - "Biyolojik çocuğumuz olsa bundan fazla sevemezdik" - TOKAT
: - Genel görüntüler - Aileden görüntüler - Çocuk S.K'dan görüntüler - Kenan Yalçın'ın konuşması - Detay - Rabia Yalçın'ın konuşması - Tokat 'ta yaşayan Yalçın çiftinin 15 yıllık çocuk özlemi, koruyucu aile oldukları 4 yaşındaki kız çocuğu ile sona erdi - Kenan Yalçın: - "Dünyada verdiğimiz en doğru karar. Evimize mutluluk, neşe ve huzur geldi. Biyolojik çocuğumuz olsa bundan fazla sevemezdik" - Rabia Yalçın: - "Keşke daha önce koruyucu aile olsaydık. Kızımız S.K. ile keşke daha önce tanışsaydık"TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat 'ta yaşayan Yalçın çifti, 15 yıllık çocuk özlemlerini, koruyucu ailesi oldukları 4 yaşındaki kız çocuğu ile giderdi. Tokat 'ta doktor Kenan ve öğretmen Rabia Yalçın çifti, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinde kalan kız çocuğunun "koruyucu ailesi" oldu.Kenan Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıllık evli olduklarını söyledi.
Evliliklerinde çocuklarının olmadığını anlatan Yalçın, "Rabbim bize çocuk vermedi. Ankara'dan Tokat 'a geldiğimizde eşim Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünde o zamanki müdire hanım ile görüşmüş. Görüşmede eşime koruyucu aileyi anlatmış. Biz bunu daha önce bilmiyorduk. O vesileyle bu yola girdik. Dünyada verdiğimiz en doğru karar. Evimize mutluluk, neşe ve huzur geldi. Devletimizden Allah razı olsun. Her türlü imkanı var. Her şeye sahip." dedi. Kızları ile üç yıldır mutlu bir hayat sürdürdüklerini ifade eden Yalçın, şunları dile getirdi:"Çocuklara sevgi evlerinde bakılıyor. Ne olursa olsun bir çocuğa ev sıcaklığı kadar imkan sağlayacak bir yer yoktur. Biz kızımla 3 yıldır beraberiz. Ömrümüzün yettiği kadar arkasında olacağız. Büyüteceğiz, topluma kazandıracağız. Çocuğun biyolojik olması ya da olmamasının benim açımdan bir önemi yok. Biz kendi biyolojik çocuğumuz olsa bundan fazla sevemezdik." - "Çocuklar ev ortamında yetiştirilmeli"Yuvalarda ve sevgi evlerinde binlerce çocuk olduğunu belirten Yalçın, "Herkes elinden geleni yapmalı. Gerekirse koruyucu aile ve evlat edinmeye kadar her yolu denemeli. Bence çocuklar ev ortamında yetiştirilmeli." diye konuştu. Rabia Yalçın da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde bir sohbet esnasında kendisine, "Koruyucu aile olur musunuz?" sorusunun yöneltildiğini söyleyerek, "O anda içime bir ateş düştü. Eşim ile istişare ettik. Koruyucu aile olmaya karar verdik. Geç kalınmış bir karardı. Keşke daha önce koruyucu aile olsaydık. Kızımız S.K ile keşke daha önce tanışsaydık. İlk geldiğinde bir ay biraz sıkıntı oldu. Yaşam koşulları yerinde olan herkesin koruyucu aile olmasını istiyorum." ifadesinde bulundu.