Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - 'Biyolojik çocuğumuz olsa bundan fazla sevemezdik' - TOKAT

Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - 'Biyolojik çocuğumuz olsa bundan fazla sevemezdik' - TOKAT

Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - "Biyolojik çocuğumuz olsa bundan fazla sevemezdik" - TOKAT

: - Genel görüntüler - Aileden görüntüler - Çocuk S.K'dan görüntüler - Kenan Yalçın'ın konuşması - Detay - Rabia Yalçın'ın konuşması - Tokat 'ta yaşayan Yalçın çiftinin 15 yıllık çocuk özlemi, koruyucu aile oldukları 4 yaşındaki kız çocuğu ile sona erdi - Kenan Yalçın: - "Dünyada verdiğimiz en doğru karar. Evimize mutluluk, neşe ve huzur geldi. Biyolojik çocuğumuz olsa bundan fazla sevemezdik" - Rabia Yalçın: - "Keşke daha önce koruyucu aile olsaydık. Kızımız S.K. ile keşke daha önce tanışsaydık"TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat 'ta yaşayan Yalçın çifti, 15 yıllık çocuk özlemlerini, koruyucu ailesi oldukları 4 yaşındaki kız çocuğu ile giderdi. Tokat 'ta doktor Kenan ve öğretmen Rabia Yalçın çifti, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinde kalan kız çocuğunun "koruyucu ailesi" oldu.Kenan Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıllık evli olduklarını söyledi.

Evliliklerinde çocuklarının olmadığını anlatan Yalçın, "Rabbim bize çocuk vermedi. Ankara'dan Tokat 'a geldiğimizde eşim Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünde o zamanki müdire hanım ile görüşmüş. Görüşmede eşime koruyucu aileyi anlatmış. Biz bunu daha önce bilmiyorduk. O vesileyle bu yola girdik. Dünyada verdiğimiz en doğru karar. Evimize mutluluk, neşe ve huzur geldi. Devletimizden Allah razı olsun. Her türlü imkanı var. Her şeye sahip." dedi.
Kızları ile üç yıldır mutlu bir hayat sürdürdüklerini ifade eden Yalçın, şunları dile getirdi:"Çocuklara sevgi evlerinde bakılıyor. Ne olursa olsun bir çocuğa ev sıcaklığı kadar imkan sağlayacak bir yer yoktur. Biz kızımla 3 yıldır beraberiz. Ömrümüzün yettiği kadar arkasında olacağız. Büyüteceğiz, topluma kazandıracağız. Çocuğun biyolojik olması ya da olmamasının benim açımdan bir önemi yok. Biz kendi biyolojik çocuğumuz olsa bundan fazla sevemezdik." - "Çocuklar ev ortamında yetiştirilmeli"Yuvalarda ve sevgi evlerinde binlerce çocuk olduğunu belirten Yalçın, "Herkes elinden geleni yapmalı. Gerekirse koruyucu aile ve evlat edinmeye kadar her yolu denemeli. Bence çocuklar ev ortamında yetiştirilmeli." diye konuştu.
Rabia Yalçın da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde bir sohbet esnasında kendisine, "Koruyucu aile olur musunuz?" sorusunun yöneltildiğini söyleyerek, "O anda içime bir ateş düştü. Eşim ile istişare ettik. Koruyucu aile olmaya karar verdik. Geç kalınmış bir karardı. Keşke daha önce koruyucu aile olsaydık. Kızımız S.K ile keşke daha önce tanışsaydık. İlk geldiğinde bir ay biraz sıkıntı oldu. Yaşam koşulları yerinde olan herkesin koruyucu aile olmasını istiyorum." ifadesinde bulundu.

Öğretmen Kız Çocuğu Biyoloji Koruyucu Aile Sevgi Evleri 

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar ettiÜniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar etti
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
YGS 2013 Soru ve CevaplarıYGS 2013 Soru ve Cevapları
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı