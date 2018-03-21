Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - 'Biyolojik annesi değilim ama yürekten annesiyim'- ADIYAMAN
Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - "Biyolojik annesi değilim ama yürekten annesiyim" - ADIYAMAN - Öğretmen Recep ve Sultan Akbaşlı'nın çocukla ilgilenmeleri - Çiftin konuşmasıADIYAMAN (AA) - KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan Akbaşlı ailesi, kız çocuk hasretini 25 günlük iken aldıkları bebeğe koruyucu aile olarak giderdi.Koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvuran öğretmen Recep ve Sultan Akbaşlı çifti, henüz 25 günlük olan N.B'nin bakımını üstlendi.Üç erkek çocukları olan Akbaşlı ailesi 2 yıldır öz evlatları gibi baktıkları çocuğu evlatlık edinmek için başvuruda bulundu.Gölbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Recep Akbaşlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adıyaman 'daki 13 koruyucu aileden biri olduklarını belirtti. Bu durumdan büyük bir iftihar ve gurur duyduğunu aktaran Akbaşlı, şöyle konuştu:"Koruyucu aile çok önemli. Her çocuğun mutlaka bir ailesi ve yuvası olmalıdır. Anne, baba, ağabey ve teyze sevgisi olması için mutlaka aile ortamında olunması gerekiyor. Devletimiz her türlü imkanı sağlıyor. Çocuğun ruh ve beden olarak aile sıcaklığını hissedebilmesi gerekiyor. Bunun için de bir yuvanın olması şart. O yüzden ben bütün aile ve insanları kuruyucu aile olmaya davet ediyorum."Koruyucu aile olmanın sevgisini anlatmanın mümkün olmadığını dile getiren Akbaşlı, üç erkek evladının olduğunu ve yıllardır eşiyle birlikte bir kız çocuklarının olmasının içlerinde ukde kaldığını ifade etti. - "Kızımızın gelişiyle birlikte evimize de bereket ve huzur geldi"Kızlarına erkek çocukları ve eşiyle birlikte gösterdikleri alakanın kelimelerle ifade edemeyeceğini dile getiren Akbaşlı, şöyle devam etti:"İşteyken bir an önce kızımı görme arzusu taşıyorum. Eve koşa koşa geliyorum. Kızımızın gelişiyle birlikte evimize de bereket ve huzur geldi. Koruyucu aile olmaktan gurur duyuyorum. Bize bu imkanı sağlayan devletimize teşekkür ediyorum. Kızım N.B'yi evlatlık edinmek istiyoruz. Koruyucu aile olarak aldığımız kızımız ile aramızdaki bağın, öz evladımdan farkı yok. Biz çocuğumuzun ölünceye kadar bizim evladımız olarak kalmasını istiyoruz. Evlatlık olarak da gerekli müracaatı yaptık. İnşallah kısmet olursa onu kendi nüfusuma evladım olarak kaydetmek istiyorum."Şehit Ahmet Demir İlkokulunda sınıf öğretmeni olan Sultan Akbaşlı ise koruyucu anne olduğu için mutlu olduğunu söyledi.
Koruyucu aile olmanın çok güzel bir duygu yaşattığını aktaran Akbaşlı, "Mutluluktan adeta uçuyoruz. Bizim bir kızımız yoktu. Dört doğum yaptım ama üç oğlum oldu, birisi öldü. Bir kızım olmasını çok istiyordum. Çünkü toplumu yetiştiren kızlar ve annelerdir. Aileyi oluşturan da annelerdir. Sağlam temelli toplumlar olması için kızım olmasını çok istiyordum." dedi. İsteklerinin gerçekleştiğini ifade eden Akbaşlı, kızıyla oyun oynadığını, parka ve ev gezmelerine gittiklerini belirtti. Çok mutlu olduklarını dile getiren Akbaşlı, "Kızımızı evlat edinirsek çok mutlu oluruz. Başka bebekler varsa onları da büyütürüm. Üç çocuğa kadar yolu var. Sonuçta biyolojik annesi değilim ama onun yürekten annesiyiz. Yürekten istiyoruz. İnşallah evlatlık da verirler." dedi.