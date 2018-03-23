Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI- 'Allah bana iki tane Kader verdi' - TEKİRDAĞ
Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - "Allah bana iki tane Kader verdi" - TEKİRDAĞ - Kader'in mutfakta annesine yardım etmesi - Annenin Kader'in saçlarını taraması - Anne Şennur Çınar ile röportaj - Baba Kadir Çınar ile röportajKorunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - "Allah bana iki tane Kader verdi" - Tekirdağ 'da oğullarını evlendirdikten sonra 2013 yılında, "koruyucu aile" olma kararı alan Çınar çifti, kızları "Kader"i şefkatle büyütüyor - Anne Şennur Çınar: - "Kader dört dörtlük bir evlat. Oğlumun adı da Kader. Allah bana iki tane Kader verdi" - Baba Kadir Çınar: - "Bizim saatimiz de takvimimiz de Kader. O okuldan gelir, yemek yeriz, sohbet ederiz, birlikte bir şeyler yaparız"TEKİRDAĞ (AA) - VEDAT YÜCEBAŞ - Tekirdağ 'da yaşayan ve oğullarını evlendirdikten sonra "koruyucu aile" olmak için müracaat eden Çınar çiftti, 5 yıldır tüm yaşantılarını kızları Kader'e göre planlıyor.Şennur - Kadir Çınar çifti, oğullarını evlendirdikten sonra içlerinde ukde olan kız evlat hasretini gidermek için Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne müracaatta bulundu. Başvuruları kabul edilen Çınar çiftinin yaşamı, korucuyu ailesi oldukları kız çocuklarıyla yeniden renklendi.Anne Şennur Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hep bir kızının olmasını istediğini ama Allah'ın kendisine hayırlı iki erkek evlat verdiğini belirterek, çocuklarını evlendirdikten sonra eşiyle görüşerek bir kız çocuğuna "koruyucu aile" olma kararı verdiklerini söyledi.
Konuyu daha sonra oğulları ve gelinleriyle paylaştığını ve tüm ailenin onayını aldıktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne gittiklerini anlatan Çınar, "Eşim bana 'bizim çocuklar sarışın, kız esmer olsun sana benzesin' dedi. " diye konuştu. Oğullarından birinin isminin Kader olduğunu ifade eden Çınar, "Yetkililer, koruyucu ailesi olacağınız kız çocuğunun da adı 'Kader' dediler. 'Benim oğlumun da adı Kader, o zaman kalsın' dedim. Eşim, 'bu bizim kaderimiz, şansımız' dedi. " değerlendirmesinde bulundu."Kızım benim için özel" diyen Şennur Çınar, her anne - baba kadar kızları Kader ile zaman zaman tartıştıklarını, sonuçta mutlaka ortak bir noktada buluşmayı bildiklerini belirtti. Kızının merhametli ve anlayışlı olduğunu anlatan Çınar, "Hastalandığımız zaman bizimle ilgileniyor. Şekerimizi tansiyonumuzu ölçüyor. O zaman iyi ki benim kızım diyorum" ifadelerini kullandı.Kader'in 16 yaşında olduğunu belirten Şennur Çınar, "Kader dört dörtlük bir evlat. Oğlumun adı da Kader. Allah bana iki tane Kader verdi" diye konuştu. Baba Kadir Çınar da Kader ile hayatlarının büyük ölçüde değiştiğini vurguladı.Kızlarının okuldan saat 17.00'de geldiğini dile getiren Kadir Çınar, "Bizim saatimiz de takvimimiz de Kader. O okuldan gelir, yemek yeriz, sohbet ederiz, birlikte bir şeyler yaparız. Annesi kızmasın ama kızım daha iyi kahve yapıyor. Annesine de güzel kahve yapmasını o öğretti." değerlendirmesinde bulundu.