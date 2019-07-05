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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Koruma tedbirleri dikkuyruk sayısını artırdı - VAN

Koruma tedbirleri dikkuyruk sayısını artırdı - VAN



: - Erçek Gölü'ndeki dikkuyruklardan etay - Prof. Dr. Özdemir Adızel'in konuşması - Prof. Dr. Özdemir Adızel'den detayKoruma tedbirleri dikkuyruk sayısını artırdı - Türkiye'deki yüzlerce kuş türünden 215'nin gözlemlenebildiği Van Gölü Havzası'nda doğal yaşam alanlarının koruma altına alınması nesli tehlike altında olan dikkuyrukların sayısını artırdı - Prof. Dr. Özdemir Adızel: - "1990'lı yıllarda en fazla 4 çift dikkuyruk görebildiğimiz Erçek Gölü'nde, üniversite, valilik ve belediyelerin destekleriyle alınan koruma tedbirleri neticesinde şu anda 50'den fazla çift sayabiliyoruz"VAN (AA) - MESUT VAROL - Türkiye'deki yüzlerce kuş türünden 215'nin gözlemlenebildiği Van Gölü Havzası'nda, doğal yaşam alanlarının koruma altına alınmasıyla, nesli tükenme tehlikesi altında olan dikkuyrukların sayısında artış yaşandı.Yüzlerce kuş türünün göç yolculuğunda en önemli konaklama merkezlerinden olan Van Gölü Havzası, kuş türü ve popülasyonu bakımından bilim insanlarının yanı sıra doğaseverlerin de dikkatini çekiyor.Ülkedeki yaklaşık 450 kuş türünden 215'inin görülebildiği havzada yaban hayatının korunabilmesi için yürütülen çalışmalar, havzanın kuş türleri açısından en zengin dönemlerinden birini yaşamasını sağladı.Havzada, alınan koruma önlemleri sayesinde nesli tehlike altında olan endemik kuş türü dikkuyrukların (Oxyura leucocephala) sayısındaki artış ornitologları sevindirdi.Önceki yıllarda sadece birkaç çift dikkuyruğun tespit edilebildiği Erçek Gölü çevresinde, onlarca çift görüntülenebiliyor. - "50'den fazla çift sayabildik"Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havzada yaşayan en önemli kuş türlerinden birinin dikkuyrukların olduğunu söyledi.

Erçek Gölü'nün başta dikkuyruklar olmak üzere bir çok kuş türü için dünyanın en önemli sulak alanlarından biri olduğunu vurgulayan Adızel, şunları kaydetti:"Dikkuyruk, maalesef dünyada nesli tükenmek üzere olan kuş türlerinden bir tanesi. Bu kuşlar, kış aylarında Burdur Gölü'nde toplanıyor, ilkbaharla bütün Anadolu'ya yayılıyorlar. Üremek için geldikleri Anadolu'daki noktalardan bir tanesi de Van 'daki Erçek Gölü. 1990'lı yıllarda en fazla 4 çift dikkuyuk görebildiğimiz Erçek Gölü'nde, üniversite, valilik ve belediyelerin destekleriyle alınan koruma tedbirleri neticesinde şu anda 50'den fazla çift sayabiliyoruz. Koruma tedbirlerinin ne kadar etkili olduğunu burada görebiliyoruz." - "Evlerin bahçelerine kadar giriyorlar"Dikkuyrukların özel bir tür olduğunu belirten Adızel, suda süzülürken seyrine doyum olmayan kuşları görmek isteyen doğaseverleri bölgeye davet etti.Sayılarının artmasıyla Erçek Gölü'ne gelen herkesin rahatlıkla dikkuyruk görebileceğini aktaran Adızel, "Son yıllarda sayıları çok arttı. Göl kıyısındaki evlerin bahçelerine kadar giriyorlar. Dolayısıyla çok rahatlıkla ve keyifle izlenebilecek bir kuş türü. Bu alanın biyoturizme kazandırılması, turistlerin burayı ziyaret etmesi ekonomiye de olumlu yansıyor. Son zamanlarda kuşlar konusundaki farkındalığın oluşmasıyla bilinçsiz avcılık azaldı. Kuşlar doğanın bir parçası. Onları korumak gerekiyor." diye konuştu.

Endemik Bild Muhabir Sayılar Avcılık 

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