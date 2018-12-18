Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Koruma altındaki su samuru görüntülendi İzle

Koruma altındaki su samuru görüntülendi İzle

İLÇE KAYMAKAMI HARUN KAZEZ’İN ÇEKTİĞİ SU SAMURU GÖRÜNTÜLERİ

Semender Vaşak Keçi Uluslararası Cep Telefonu 

-TAĞAR ÇAYI'NDAN MUHTELİF GÖRÜNTÜLER
-DAHA ÖNCE İLÇEDE ÇEKİLMİŞ SU SAMURU GÖRÜNTÜLERİ

( TUNCELİ -ÖZEL)-Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Kaymakam Kazez, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan su samurunu görüntüledi TUNCELİ

- Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan su samurları görüntülendi. Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samurları Tağar çayında, Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez tarafından görüntülendi. 3 tane su samuru gördüğünü belirten Kazez, cep telefonunu çıkarana kadar 2'sinin suya girdiğini, birini ise görüntülediğini söyledi.

Bölgenin biyo zenginlikler açısından ayrıcalıklı ve şanslı olduğunu belirten Kaymakam Harun Kazez, “Çemişgezek ilçemizde doğa harikası Tağar çayımız var. Burası çok güzel bir bölge ve birçok biyo zenginliği bünyesinde barındırıyor. Tağar çayı kıyısına dinlenmek için indiğimde 3 tane su samuru gördüm. Cep telefonumla bir tanesini görüntüleyebildim. Tabi bu su samurlarını başka yerde görme imkanımız yok. Çemişgezek’te sadece su samurları değil, dağ keçilerimiz var, onlarında görülmesi lazım. Çemişgezek ilçemiz doğal güzellikleriyle çok güzel bir tatil imkanı sunuyor. Elbette ki bu güzelliklerin korunması da lazım. Biz bütün hemşehrilerimizi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Özellikle, Elazığ buraya çok yakın olduğundan dolayı özellikle Elazığlı hemşehrilerimiz günü birlik dahi olsa gelip bu güzellikleri görmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.
Tağar çayında daha önce nesli tükenme tehlikesi bulunan, benekli semenderler, yaban keçileri, vaşak ve gergedan böceği de görüntülenmişti.
İlgili Foto Galeriler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Evlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda BaşladıEvlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı