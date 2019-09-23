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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Koruma altındaki saka kuşlarını avlayan 2 kişiye 9 bin 800 TL ceza

Koruma altındaki saka kuşlarını avlayan 2 kişiye 9 bin 800 TL ceza

Kuşları avlayan şahıslardan görüntü

Uzunlu Para Cezası Jandarma Demir Çubuk Irak 

-Saka kuşlarının jandarma tarafından doğaya bırakılması

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tuzak kurarak 28 saka kuşunu avlayan yabancı uyruklu 2 kişiye toplam 9 bin 800 TL para cezası kesildi. Alınan bilgiye göre, İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Güzelce Mahallesi'nde 2 kişinin kurdukları tuzakla koruma altındaki saka kuşlarını avladıklarını belirledi. Ekipler, 28 saka kuşunu avladığını tespit ettikleri yabancı uyruklu 2 kişiyi yakalayarak avlanmakta kullandıkları 2 adet yanıltıcı ses cihazı,4 adet kafes, 2 adet keser, 8 adet 1m uzunluğunda demir çubuk, 4 adet ağ, 40 metre ipe el koydu. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edilen kuşlar jandarma ekipleri tarafından doğaya bırakılırken, yabancı uyruklu 2 kişiye toplam 9 bin 800 TL para ceza kesilerek gözaltına alındı.
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