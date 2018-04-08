Kortejin beyaz melekleri İzle

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( ADANA -HD)- Adana 6. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalında binlerce kişinin katıldığı kortej yürüyüşünde sağlık çalışanlarının "01 acil" adını verdikleri kostüm yoğun ilgi gördü- Kostüm, Kortej Kostüm Tasarım Yarışmasında mansiyon aldı ADANA



- Adana 6. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda binlerce kişinin katıldığı kortej yürüyüşünde sağlık çalışanlarının "01 acil" adını verdikleri kostüm yoğun ilgi gördü. Kostüm, ortej Kostüm Tasarım Yarışmasında mansiyon aldı Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalı olan ‘Nisan'da Adana'da’ sloganlı Portakal Çiçeği Karnavalı’nın 6'ncısı dün kortej yürüyüşüyle binlerce kişinin katılımıyla başladı.

Yürüyüşe yüzlere özel ve kamu kurumu, vatandaşlar kendi tasarımlarıyla ortaya koydukları köstümlerle katıldı.

01 acil kostümü görenlere çığlık attırdı Acıbadem Adana Hastanesi'nde çalışan kadınlar ise korteje "01 acil" kostümü ile katıldı.

Hemşire kıyafeti giyerek ellerinde büyük şırınga ve boyunlarında stetoskop yanlarında sedyeye yatırılmış hasta bir manken ile sahaya inen hemşireler kortej boyunca büyük ilgi gördü. Hemşireleri ellerinde şırınga ile gören yüzlerce vatandaş hep bir ağızdan çığlık attı. Hemşirelere kortej boyunca bu ilgi devam ederken, kortej sonunda da kortej tasarım yarışması yapıldı. Hemşireler "01 acil" kostümüyle mansiyona layık görüldü.

Şendağ Durmaz'ın kaptanlığında "01 acil" kostümünü 7 kişilik bir ekip oluşturdu. Gece-gündüz çalışan ekip kostümleri bizzat kendileri yaptı. Sağlığa ve acil müdahaleye dikkat çekmek için oluşturulan kortejde sedyede portakal ağacından oluşturulan serum ile de karnavalın ruhuna uygun bir konsept geliştirildi.

