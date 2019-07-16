Korsanların hedef aldığı Türk gemisinden ilk görüntüler



- Türk gemisi Nijerya'da korsanların saldırısına uğradı. 10 Türk denizci rehin alındı. Saldırıya dair ilk fotoğraf ve görüntülere ulaşıldı. Kamerun’un Douala Limanı'ndan Fildişi sahili Abidjan Limanı'na boş olarak gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu. Tamamı Türk vatandaşı olan 10 denizci korsanlar tarafından rehin alındı. Alınan ilk bilgilere göre yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Personelin serbest bırakılması için çalışmalar sürüyor. Kaçırılan gemiden fotoğraflara ve görüntülere ulaşıldı Elde edilen fotoğraf ve görüntülerde saldırı anına ait mermi izleri açık bir şekilde görülüyor. Boş kovanlara bakıldığında saldırının uzun namlulu silahlarla yapıldığı tahmin edilebiliyor. Firmadan alınan bilgiye göre rehin alınan Türk gemicileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

