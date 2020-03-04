Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Koronaya karşı Peskütan zırhı

Koronaya karşı Peskütan zırhı

-Tanıtım etkinliği

Hastalık İsaf Akalan Yemen Bağışıklık Sistemi 

--Çorba detayı
--Röp

( SİVAS )- Sivaslılar, Korona gibi salgınlara karşı, vücut direncini ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülen Peskütan çorbasını içerek korunuyor SİVAS

- Sivaslılar, Korona gibi salgınlara karşı, vücut direncini ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülen Peskütan çorbasını içerek korunuyor Sivas’a bağlı Beypınar köyünde, Sivas Valiliği tarafından geliştirilen “300 fikir 300 proje” kapsamında 'Yürek Isıtan Çorba Peskütan Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.
Sivas Valisi Salih Ayhan'ın da katılımı ile gerçekleşen etkinlikte Sivas’a özgü olan ve şifa kaynağı olarak görülen Peskütan çorbası pişirilerek davetlilere ikram edildi. Çorba hakkında bilgiler alan Vali Ayhan, kendi elleri ile kaselere doldurduğu çorbalardan misafirlere ikram etti. Koronaya karşı Peskütan Peskütan çorbasını hazırlayan köy sakinlerinden Hatice Çelik, Korona ve benzer virüslere karşı bu çorbanın tüketilmesi tavsiyesinde bulunup, “Korona virüsüne yakalanmamak için bu Peskütan çorbasını yemenizi tavsiye ediyorum. Bunun her şeye şifası var, mesela soğuk algınlıklarına, iç hastalıklarına iyi gelir” dedi.
Çorbanın tarifini ise şu şekilde verdi, “Önceden yoğurdu pişiriyoruz, sütü çalıyoruz ondan sonra yayıkta yayıyoruz. Bidonlara koyup üzerine tuz atarak bir ay bekletiyoruz. Sonra yemeklik ölçüde torbalıyoruz. Çin’deki hastalıklara virüslere bu Peskütan çorbası şifalıdır bunu yiyene o hastalıklar bulaşamaz” dedi.
(MK-GF-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Bahar Kalkanı Harekatından Yeni GörüntülerBahar Kalkanı Harekatından Yeni Görüntüler
Düzensiz göçmenlerin Avrupaya yolculuğu sürüyorDüzensiz göçmenlerin Avrupaya yolculuğu sürüyor
Yunan Sınırında Son DurumYunan Sınırında Son Durum
Mültecilerin Yunanistana Geçişleri Devam EdiyorMültecilerin Yunanistana Geçişleri Devam Ediyor
Kurtarma Ekipleri VedalaştıKurtarma Ekipleri Vedalaştı
Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı