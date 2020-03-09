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09 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Koronavirüsünden hayatını kaybetti, cenazesi yakınlarına teslim edilemedi... Halil Bıçkı için memleketi Mersin'de gıyabi namazı kılındı

Koronavirüsünden hayatını kaybetti, cenazesi yakınlarına teslim edilemedi... Halil Bıçkı için memleketi Mersin'de gıyabi namazı kılındı

Corona virüsünden Fransa’da vefat eden ilk Türk Halil Bıçkı’nın kılınan Gıyabi namazından görüntü

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-Halil Bıçkı’nın yakını Galip Acar’ın konuşması
-Halil Bıçkı’nın fotoğrafı

( MERSİN )- Fransız yetkililer virüsün yayılma riski sebebiyle koronavirüsten ölen Halil Bıçkı'nın naaşını yakınlarına teslim etmedi MERSİN

- Fransada Koronavirüsten ölen Halil Bıçkı, için memleketi Mersin'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Mersin'in Mut ilçesinden Fransa ya göçen 64 yaşındaki Halil Bıçkı, yakalandığı Koronavirüsle ilgili tedavisi sürerken, perşembe sabahı 09.30 da yaşamını yitirdi. Halil Bıçkı’nın naaşı virüsün yayılma riski sebebiyle yakınlarına teslim edilmedi. Alınan bilgiye göre Fransa'nın Picardie bölgesinde yaşanan Halil Bıçkı, iki hafta önce ağır solunum rahatsızlığıyla Soissons kenti hastanesine gitti. Burada ilk tedavisi yapılan Bıçkı, durumu düzelince evine gönderildi. Ancak evinde yeniden fenalaşan Bıçkı, oğlu Serdar Bıçkı tarafından ambulansla yeniden hastaneye götürüldü. Geçtiğimiz cumartesi günü hastaneye kaldırılan Bıçkı ile ilgili yapılan koronavirüsü testleri pozitif çıktı. Yaklaşık 5 gün hastanede tedavi gören Bıçkı, perşembe sabahı 09.30'da yaşamını yitirdi. Halil Bıçkı’nın, bulundukları Oise ve Picardie bölgelerinde virüsün yaygın olduğu, vali yardımcısı da dahil çok sayıda kişinin virüse yakalandığını ortaya çıktı. Bıçkı, ikinci kez hastaneye götürdüğünde koronavirüsten hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Halil Bıçkı’nın naaşı, ailesinin tüm ısrarlarına rağmen Fransa yakınlarına teslim edilmedi. Cenazenin 10 Mart 2020 tarihinde Fransa’ya defnedileceği belirtildi. Yetkililerle tüm temaslarına rağmen kamu sağlığı gerekçesiyle babasının naaşını alamadıklarını belirten Bıçkı’nın oğlu Serdar Bıçkı, "Valilikten babamın naaşını alarak Mut'ta köyüne götürmek istedim. Ancak izin vermediler. En büyük dileği çok sevdiği ve hiç ilişkisini kesmediği köyüne gömülmekti" idi. Naaşı verilmeyen Halil Bıçkı’nın ailesi, Türkiye’deki yakını olan Galip Acar’ı arayarak Mersin’in Mut ilçesinde gıyabi namazı kılınmasını istedi. Bunu da yakını olan Galip Acar gerçekleştirdi. Namazdan sonra bir konuşma yapan Galip Acar, “Bilindiği üzere geçen hafta Perşembe günü Fransa’da corona virüsünden vefat eden Halil Bıçkı Amcamız şartlardan dolayı buraya getirilemedi. Çocukları da aynı hastalıktan dolayı garantine altında tutulmakta. Kendilerinin bizden bir isteği oldu. Cenazemiz Türkiye’ye gelemediği için gıyabi cenaze namazı kıldırabilirmiyiz diye. Biz de olur dedik. Burada ilçe müftümüzle görüştük. Sağ olsun hocalarımızla görüştük gerekeni konuştuk onlarda olumlu karşıladılar ve biz de üzerimize düşen görevi yaptık. Halil Amca için gıyabi cenaze namazını düzenledik Allah kabul etsin. Allah yattığı yeri cennet mekan eylesin” dedi.
(HSÇ-
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