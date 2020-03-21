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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Koronavirüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek - BİTLİS

Koronavirüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek - BİTLİS

- Vatandaşların sağlık çalışanlarına alkışlı destek vermesiKoronavirüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destekVAN/BİTLİS (AA) - Van ve Bitlis 'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.Vatandaşlar, fedakarca çalışan sağlık ekiplerine destek vermek amacıyla pencere ve balkonlara çıktı.Özverili şekilde görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarını destekleyen vatandaşlar alkış tuttu, bazıları da ıslık çalarak evlerinin ışıklarını açıp kapattı.Bazı vatandaşlar da araçlarında korna çalarak sağlık çalışanlarına destek oldu.

Koronavirüs Akarca Sağlık Çalışanları Sağlık Ekipleri Kışla 

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