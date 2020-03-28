Koronavirüs tedbirleri - TUNUS

: - Kontrol noktasındaki polislerin araçları durdurması - Polis ekiplerinin sürücüleri uyarmasıTUNUS (AA) - Tunus'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında 18 Mart’ta açıklanan kısmi sokağa çıkma yasağının ardından, başkent Tunus'un Banzart bölgesindeki cadde ve sokakların boş olduğu görüldü. Tunus güvenlik güçleri, kararın uygulanmasını sağlamak için önlemler aldı.
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