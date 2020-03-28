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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Koronavirüs tedbirleri - TUNUS

Koronavirüs tedbirleri - TUNUS



: - Kontrol noktasındaki polislerin araçları durdurması - Polis ekiplerinin sürücüleri uyarmasıTUNUS (AA) - Tunus'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında 18 Mart’ta açıklanan kısmi sokağa çıkma yasağının ardından, başkent Tunus'un Banzart bölgesindeki cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.
Tunus güvenlik güçleri, kararın uygulanmasını sağlamak için önlemler aldı.

Polis Koronavirüs Güvenlik Güçleri Başkent Sokağa Çıkma Yasağı 

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