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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Koronavirüs tedbirleri sonrasında cadde ve sokaklar boşaldı - KONYA

Koronavirüs tedbirleri sonrasında cadde ve sokaklar boşaldı - KONYA

- Mevlana Meydanı'ndan görüntü - Bedesten Çarşısı'ndan görüntü - Aziziye Camisi'nden görüntü - Aziziye Camisi'nin içerisinden görüntü Konya 'da koronavirüs tedbirleri sonrasında cadde ve sokaklar boşaldıKONYA (AA) - Konya 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında evden çıkması sınırlandırılan 65 yaş üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı olanların, kurallara uyduğu ve sokakları boşalttığı gözlendi.Şehir içinde normal zamanlarda yoğunluğun yaşandığı başta Mevlana Meydanı, tarihi Bedesten Çarşısı ve Kadınlar Pazarı'nda tenhalık dikkati çekerken, cadde ve sokaklarda ise 65 yaş üstündekilerin, sokağa çıkılmaması yönündeki sınırlandırmaya genel olarak uydukları görüldü.
Tarihi Aziziye Camisi'nde de cemaatle toplu namaz kılınmaması yönündeki uyarının dikkate alındığı gözlemlendi.

Tenha Koronavirüs 

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