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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Koronavirüs tedbirleri - ŞANLIURFA

Koronavirüs tedbirleri - ŞANLIURFA

- Araçların ekipler tarafından dezenfekte edilmesi - Bir vatandaşın ekipler tarafından araçla evine götürülmesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Kovid - 19 tedbirleri kapsamında vatandaşların araçları ücretsiz dezenfekte ediliyor.11 Nisan Fuar Merkezi otoparkında oluşturulan alanda araçlar görevliler tarafından dezenfeksiyon işlemine tabi tutuluyor. Yapılan çalışmanın ardından araçlar 15 dakika boyunca kapalı tutuluyor.Kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında Karaköprü Belediyesince ilçedeki 116 park ve çocuk oyun alanında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.Öte yandan, polis ve zabıta ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmalarının kısıtlanması uygulaması kapsamında çalışma yürüttü.Çalışmalarda 65 yaş üstü kişiler evlerine gitmeleri konusunda uyarılırken, kurallara uymayan bir kişi ise zabıta ekipleri tarafından araçla evine götürüldü.

Polis Dezenfeksiyon Zabıta 

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